В Запорожье сообщили о ликвидации командира украинского спецназа

Командир отделения роты специального назначения Сил специальных операций (ССО) Украины Антон Соловьев ликвидирован в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram-канале в среду член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.