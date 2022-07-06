В Запорожье сообщили о ликвидации командира украинского спецназа

Командир отделения роты специального назначения Сил специальных операций (ССО) Украины Антон Соловьев ликвидирован в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram-канале в среду член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В районе Гуляйполя в Запорожской области уничтожен командир отделения роты спецназначения ССО Украины Антон Соловьев. Принадлежность убитого к конкретному подразделению пока не установлена", - сообщил Рогов.
На данный момент освобождено около 70% территории Запорожской области, но под контролем Киева остается административный центр региона - город Запорожье, где живет почти половина населения области. Линия боевого соприкосновения составляет порядка 130-140 км.