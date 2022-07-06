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1 час назад

Джонсон отказался подать в отставку в ответ на требование министров

Газета.Ruиещё 14

Британский премьер-министр Борис Джонсон ответил отказом на требование членов кабмина оставить свой пост в правительстве, сообщает BBC. По информации издания, несмотря на призывы коллег, политик "держится твердо и отказывается уйти", ссылаясь на то, что ему нужно сконцентрироваться на "чрезвычайно важных проблемах, стоящих перед страной". Джонсон также сказал, что его уход может вызвать хаос и приведет к поражению консерваторов на следующих выборах, передает редактор Daily Mail Джейсон Гроувс. Ранее телеканал Sky News сообщил, что число подавших в отставку членов правительства Британии достигло 36. Об отставке объявили 11 министров — министр финансов Риши Сунак, министр здравоохранения Саджид Джавид, министр по делам детей и семьи Уилл Айвинс, министр школ Робин Уокер, министр юстиции Виктория Аткинс, министр казначейства Джон Глен, министр окружающей среды Джо Черчилль, министр жилищного строительства Стюарт Эндрю, министр занятости Мимс Дэвис, министр безопасности Рэйчел Маклин и министр экспорта Майк Фрир и еще 25 сотрудников, занимавших должности в британских министерствах.

Джонсон отказался подать в отставку в ответ на требование министров
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В мире,Риши Сунак,Джон Глен,Борис Джонсон,
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