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15 минут назад

Губернатор Аляски пожелал России удачи в том, чтобы вернуть регион

ТАССиещё 7

Губернатор американского штата Аляска Майк Данливи пожелал удачи российским политикам, напомнившим, что ранее регион был частью России.

Губернатор Аляски ответил Володину на замечание о регионе
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

"Российским политикам, которые считают, что могут вернуть обратно Аляску: удачи", - написал губернатор в своем Twitter в четверг.

В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США стоит помнить о том, что Аляска была российской. Он отметил, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил провести там референдум. Спикер палаты также обратился к депутату Николаю Харитонову, чтобы во время рабочих поездок в свой избирательный округ, на Дальний Восток, он вместе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой "приглядывал за Аляской".

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