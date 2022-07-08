Губернатор Аляски ответил Володину на замечание о регионе

В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США стоит помнить о том, что Аляска была российской. Он отметил, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил провести там референдум. Спикер палаты также обратился к депутату Николаю Харитонову, чтобы во время рабочих поездок в свой избирательный округ, на Дальний Восток, он вместе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой "приглядывал за Аляской".