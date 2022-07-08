Губернатор Аляски ответил Володину на замечание о регионе

Губернатор американского штата Аляска Майк Данливи пожелал удачи российским политикам, напомнившим, что ранее регион был частью России.
"Российским политикам, которые считают, что могут вернуть обратно Аляску: удачи", - написал губернатор в своем Twitter в четверг.
В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США стоит помнить о том, что Аляска была российской. Он отметил, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил провести там референдум. Спикер палаты также обратился к депутату Николаю Харитонову, чтобы во время рабочих поездок в свой избирательный округ, на Дальний Восток, он вместе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой "приглядывал за Аляской".