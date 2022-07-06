Работавшая снайпером бразильская модель погибла на Украине

Погибла 39-летняя бразильская модель Талита ду Валье, которая работала снайпером на Украине. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, манекенщица присоединилась к украинской армии в качестве волонтера три недели назад и 2 июля была убита в Харькове в результате возгорания ее бункера. Ее брат Тео Родриго Виейра рассказал журналистам, что сестра отделилась от своего подразделения и осталась в укрытии. После возгорания женщина не смогла из него выбраться. Уточняется, что смерть наступила от удушья.

Известно, что ранее бразильянка уже принимала участие в военных спецоперациях, в частности, против «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, ИГ, запрещено в России). Кроме того, она вела активную общественную деятельность в Бразилии.