Бывший президент Украины Виктор Янукович призвал своих соотечественников отрешиться от той информационной политики, которую проводят нынешние власти страны, и самим определиться, хотят ли они мира или продолжения войны.
"Мне кажется, что сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины. Граждане сами должны сделать выбор - воевать "до последнего украинца", либо пытаться сохранить то, что еще осталось. Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины", - заявил он в обращении, опубликованном в среду его пресс-секретарем Юрием Кирасиром на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Четвертый президент Украины в своем обращении к соотечественникам назвал нынешнюю власть в Киеве неопытной и авантюристичной.
"Всем известно, что нынешняя украинская власть неопытна и авантюристична. И, конечно, ни о каком безоговорочном доверии к ней, даже в отсутствие альтернативных источников информации, речи быть не может", - говорится в обращении, опубликованном его пресс-секретарем Юрием Кирасиром в Фейсбуке (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
"Информационная политика, которую ведет сегодня украинская власть, во многом изжила себя и принесла большой вред нашей стране. Люди устали от пропаганды", - подчеркнул Янукович.