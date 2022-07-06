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49 минут назад

Янукович призвал украинцев определиться, хотят ли они воевать "до последнего"

ТАСС

Бывший президент Украины Виктор Янукович призвал своих соотечественников отрешиться от той информационной политики, которую проводят нынешние власти страны, и самим определиться, хотят ли они мира или продолжения войны.

Янукович выступил с обращением к украинцам
Фото: ТАССТАСС

"Мне кажется, что сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины. Граждане сами должны сделать выбор - воевать "до последнего украинца", либо пытаться сохранить то, что еще осталось. Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины", - заявил он в обращении, опубликованном в среду его пресс-секретарем Юрием Кирасиром на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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Четвертый президент Украины в своем обращении к соотечественникам назвал нынешнюю власть в Киеве неопытной и авантюристичной.

"Всем известно, что нынешняя украинская власть неопытна и авантюристична. И, конечно, ни о каком безоговорочном доверии к ней, даже в отсутствие альтернативных источников информации, речи быть не может", - говорится в обращении, опубликованном его пресс-секретарем Юрием Кирасиром в Фейсбуке (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Информационная политика, которую ведет сегодня украинская власть, во многом изжила себя и принесла большой вред нашей стране. Люди устали от пропаганды", - подчеркнул Янукович.

В мире,Виктор Янукович,Генштаб,
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