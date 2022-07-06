Янукович выступил с обращением к украинцам

"Мне кажется, что сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины. Граждане сами должны сделать выбор - воевать "до последнего украинца", либо пытаться сохранить то, что еще осталось. Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины", - заявил он в обращении, опубликованном в среду его пресс-секретарем Юрием Кирасиром на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).