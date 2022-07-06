Норвегия пропустила через границу грузы для Шпицбергена

Власти Норвегии пропустили через границу контейнеры с грузами для Шпицбергена. Об этом сообщает NRK.

Речь идет о грузах, отправленных для российских поселений на Шпицбергене. В МИД России заявляли, что груз включал продукты, медицинское оборудование, стройматериалы и запчасти для транспорта.

В частности, не удалось доставить 20 тонн продовольствия для шахтерского поселка Баренцбург.

Представитель МИД Норвегии Ане Лунде сообщила, что два контейнера с припасами для Баренцбурга находятся на борту норвежского судна, которое направляется из Тромсё в Логньир.

Лунде подчеркнула, что Норвегия не планировала прекращать российские поставки на Шпицберген и в Баренцбург.

«Но из-за санкций грузы не могли въехать на автомобиле с российской регистрацией», - заявила она.

С 28 июня грузы были заблокированы на единственном контрольно-пропускном пункте «Стурскуг» на границе двух стран.