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1 час назад

Норвегия пропустила через границу грузы для Шпицбергена

Мария Иванова

Власти Норвегии пропустили через границу контейнеры с грузами для Шпицбергена. Об этом сообщает NRK.

Речь идет о грузах, отправленных для российских поселений на Шпицбергене. В МИД России заявляли, что груз включал продукты, медицинское оборудование, стройматериалы и запчасти для транспорта.

В частности, не удалось доставить 20 тонн продовольствия для шахтерского поселка Баренцбург.

Представитель МИД Норвегии Ане Лунде сообщила, что два контейнера с припасами для Баренцбурга находятся на борту норвежского судна, которое направляется из Тромсё в Логньир.

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Лунде подчеркнула, что Норвегия не планировала прекращать российские поставки на Шпицберген и в Баренцбург.

«Но из-за санкций грузы не могли въехать на автомобиле с российской регистрацией», - заявила она.

С 28 июня грузы были заблокированы на единственном контрольно-пропускном пункте «Стурскуг» на границе двух стран.

На продукты и медикаменты санкции не распространяются, но большая часть груза должна была сначала пройти через контрольный пункт на материковой части Норвегии, который отвечает за блокировку подсанкционной продукции.

В мире,Видео,МИД России,
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