Норвегия пропустила через границу грузы для Шпицбергена

Власти Норвегии пропустили через границу контейнеры с грузами для Шпицбергена. Об этом сообщает NRK.
Речь идет о грузах, отправленных для российских поселений на Шпицбергене. В МИД России заявляли, что груз включал продукты, медицинское оборудование, стройматериалы и запчасти для транспорта.
В частности, не удалось доставить 20 тонн продовольствия для шахтерского поселка Баренцбург.
Представитель МИД Норвегии Ане Лунде сообщила, что два контейнера с припасами для Баренцбурга находятся на борту норвежского судна, которое направляется из Тромсё в Логньир.
Лунде подчеркнула, что Норвегия не планировала прекращать российские поставки на Шпицберген и в Баренцбург.
«Но из-за санкций грузы не могли въехать на автомобиле с российской регистрацией», - заявила она.
С 28 июня грузы были заблокированы на единственном контрольно-пропускном пункте «Стурскуг» на границе двух стран.
На продукты и медикаменты санкции не распространяются, но большая часть груза должна была сначала пройти через контрольный пункт на материковой части Норвегии, который отвечает за блокировку подсанкционной продукции.