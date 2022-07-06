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1 час назад

В США выпустили коллекционную монету "Остров Змеиный"

Газета.Ru

«Сувенирный магазин Белого дома» (White House Gift Shop) выпустил коллекционные монеты с изображением острова Змеиный. Информация об этом размещена на сайте магазина.

В США выпустили коллекционную монету "Остров Змеиный"
Фото: White House Gift ShopWhite House Gift Shop

Монеты уже поступили в продажу, однако получить ее можно будет только с 30 сентября. Сувенир оценивается в $100. Информация на сайте гласит, что 20% дохода с продажи монет будет направлено на помощь украинским женщинам и детям.

Монета вышла в серии «Исторические моменты американского президентства».

«Сувенирный магазин Белого дома» является частным предприятием и не имеет отношения к официальным властям.

Министерство обороны России сообщало, что 30 июня российские Вооруженные силы после выполнения поставленных задач вывели находящийся на острове Змеиный гарнизон.

В Минобороны РФ уверены, что данное решение не позволит киевским властям спекулировать на теме приближающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за контроля Россией северо-западной части Черного моря.

В мире,Минобороны России,Администрация США,
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