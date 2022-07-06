В Венгрии назвали причину отказа поставлять Украине оружие

«Мы ожидаем только одного: чтобы нас не провоцировали, не обвиняли, не говорили плохо о нас только потому, что мы приняли одно решение: что мы не участвуем в поставках оружия (на Украину)... Я не уверен, что все знают этот факт, что в западной части Украины живут 150 тысяч венгров. Сейчас очевидно, что если бы поставляли оружие, эти поставки были бы целью для российских ударов... мы бы не хотели быть вовлеченными в этот конфликт», - сказал Сийярто.