В Венгрии назвали причину отказа поставлять Украине оружие

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто объяснил отказ Будапешта поставлять оружие Украине. Он заявил, что страна не хочет быть вовлеченной в конфликт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
«Мы ожидаем только одного: чтобы нас не провоцировали, не обвиняли, не говорили плохо о нас только потому, что мы приняли одно решение: что мы не участвуем в поставках оружия (на Украину)... Я не уверен, что все знают этот факт, что в западной части Украины живут 150 тысяч венгров. Сейчас очевидно, что если бы поставляли оружие, эти поставки были бы целью для российских ударов... мы бы не хотели быть вовлеченными в этот конфликт», - сказал Сийярто.
Кроме того, из-за отказа поставлять Украине оружие, Международный Комитет Красного Креста получил возможность безопасно переправлять через венгерско-украинскую границу гуманитарные грузы.
Сийярто также напомнил, что в Венгрию прибыло уже 830 тыс. украинских беженцев и это число очень быстро растет.
«Так что если меня спрашивают, насколько быстро это может закончиться, я бы сказал, что если посмотреть на растущее с каждым днем число прибывающих к нам беженцев, то, по-моему, это не закончится очень быстро. Потому что если бы была надежда, что это (конфликт) быстро закончится, то число беженцев бы уменьшалось, но этого не происходит», - сказал он.
Напомним, парламент Венгрии запретил поставлять оружие на Украину, а также осуществлять его транзит через свою территорию. На это президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство. Он также отметил, что Венгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосектор и не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной. На что венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт отстаивает национальные интересы.