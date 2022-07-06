Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генеральному штабу отменить ранее введенный порядок выдачи разрешений на выезд военнообязанным. Об этом пишет «Новое издание».

По данным украинских СМИ, Зеленский обратил внимание на тот факт, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является министерство обороны. В то же время ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может только правительство своими актами. Сообщается, что Зеленский поручил отменить принятый Генштабом порядок, чтобы доработать процедуру и вместе с тем сохранить обороноспособность страны.

Накануне украинский Генштаб запретил военнообязанным свободно перемещаться по стране. В ответ на это украинский президент поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ посвятить его во все детали процедуры и попросил не принимать без него подобных решений.