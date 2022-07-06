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47 минут назад

Зеленский поручил Генштабу отменить порядок выдачи разрешений на выезд военнообязанным

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генеральному штабу отменить ранее введенный порядок выдачи разрешений на выезд военнообязанным. Об этом пишет «Новое издание».

По данным украинских СМИ, Зеленский обратил внимание на тот факт, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является министерство обороны. В то же время ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может только правительство своими актами. Сообщается, что Зеленский поручил отменить принятый Генштабом порядок, чтобы доработать процедуру и вместе с тем сохранить обороноспособность страны.

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Накануне украинский Генштаб запретил военнообязанным свободно перемещаться по стране. В ответ на это украинский президент поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ посвятить его во все детали процедуры и попросил не принимать без него подобных решений.

В июне Верховная рада Украины начала рассматривать законопроект, запрещающий выезд мужчин призывного возраста во время действия военного положения. В настоящее время порядок выезда мужчин призывного возраста регулируется только указом президента Владимира Зеленского. В случае принятия законопроекта запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет может быть закреплен законодательно.

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