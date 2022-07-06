В Германии согласились дать Украине гарантии безопасности

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин готов предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шольца, порядок предоставления гарантий сейчас обсуждают в G7.

Канцлер отметил, что гарантии также обсуждаются с Киевом и это «далеко не оконченный процесс».

В конце марта на переговорах с Россией в Стамбуле украинская сторона предложила свой вариант условий мирного договора.

В Киеве заявили, что среди гарантов безопасности мирного договора видят страны Совбеза ООН (Россия, США, Франция, Британия и Китай), а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Израиль и Польшу. Страны-гаранты будут обязаны оказать Украине военную помощь в случае необходимости.