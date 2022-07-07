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10 минут назад

Госдеп призвал Грузию брать пример с Финляндии и Швеции

Lenta.ruиещё 3

Готовность принять в НАТО Финляндию и Швецию должна поддержать евроатлантические устремления Грузии, заявил заместитель помощника главы бюро по делам Европы и Евразии государственного департамента США Дуглас Джонс, пишет РИА Новости.

В США призвали Грузию брать пример с Финляндии и Швеции
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в Тбилиси должны брать пример с Хельсинки и Стокгольма.

«Грузия должна смотреть на это с воодушевлением, должна продолжить демократические реформы и укреплять свои силы», — уточнил представитель Госдепа.

По его словам, двери Североатлантического альянса для новых членов остаются открытыми. Он призвал власти Грузии работать над тем, чтобы достичь в стране необходимых для вступления в НАТО критериев.

Он напомнил, что США и союзники поддержали евроатлантические устремления Грузии.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран блока, которая выступала против их вступления. Позже сторонам все же удалось прийти к соглашению.

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