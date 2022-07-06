«Полезный идиот Кремля»: В Польше охарактеризовали посла Украины в ФРГ Мельника

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал посла Украины в ФРГ Андрея Мельника «полезным идиотом Кремля». Так он отреагировал на заявления Мельника о том, что организатор украинского националистического движения на Западной Украине Степан Бандера — «борец за свободу».

«Слова посла Украины в Берлине недопустимы и неприемлемы. Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля», — сказал Блащак в эфире «Польского радио» (цитата по РИА «Новости»).

Ранее Андрей Мельник восхвалял Бандеру, из-за чего попал в международный скандал. Немецкие СМИ сообщили, что Мельник может лишиться должности и вернуться в Киев.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как «борца за свободу» в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу. И это при том, что в стране законодательно запрещено прославление нацизма. Беседа с украинским дипломатом транслировалась на YouTube, пишет РИА Новости.

Я посещал его могилу [в Мюнхене], потому что он важен очень многим украинцам как олицетворение борьбы за свободу. <...> Борец за свободу неподвластен никаким законам. Робин Гуд всеми нами почитается, а он тоже не по законам действовал, — привёл сравнение Мельник.

На этом дипломат не остановился: он заявил, что у Бандеры не было никаких связей с гитлеровцами. Массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны украинский посол объяснил тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств».

Поляки хотят политизировать эту историю, — объяснил представитель официального Киева.

Формирования Степана Бандеры действовали на территории Западной Украины в сотрудничестве с гитлеровцами. На счету Бандеры — Волынская резня, которая заключалась в массовом уничтожении польского населения Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать с националистами.

Социальная сеть TikTok разблокировала отрывок из интервью посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о Степане Бандере, не обосновав прежнее решение о блокировке. Об этом сообщил во вторник журнал Der Spiegel.

"Мы знаем, что не всегда поступаем верно - это сложная область с множеством нюансов, и мы продолжаем стремиться к укреплению наших правил и реализации стратегий, а также обучению сотрудников", - говорится в комментарии представителя платформы.

Журналист Тило Юнг, взявший у дипломата интервью, также рассказал в Twitter о снятии блокировки, однако отметил, что соцсеть не дала никаких объяснений.

В понедельник Der Spiegel проинформировал, что видео было заблокировано из-за "нарушения правил сообщества".

Ранее Мельник в интервью немецкому журналисту и блогеру Тило Юнгу назвал неправдой и "русским нарративом" данные о причастности бандеровцев к массовым убийствам поляков и евреев. МИД Украины поспешил заявить, что не разделяет позицию Мельника, слова которого были названы министерством его личным мнением, не отражающим позицию украинского внешнеполитического ведомства.

Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), которых по имени лидера движения стали называть бандеровцами, множество преступлений. От их рук погибли около 100 тыс. поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать с националистами зверски были убиты и тысячи украинцев. Бандеровцы принимали участие в боях против Красной армии.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обрушился с критикой на немецкие власти из-за отсутствия гостеприимства к беженцам с Украины, сообщает издание Bild. Дипломат отметил, что украинцы не хотят оставаться в стране из-за плохого отношения. Мельник также сообщил, что Украина обязательно вступит в ЕС, но на это потребуются годы.

Большинство возвращаются из Германии, не получив должного гостеприимства, — сказал он.

Мельник ранее раскритиковал немецких политиков за задержку поставок тяжелого вооружения Киеву. Во время выступления на фестивале подкастов ZEIT Online дипломат отметил, что немецкие власти игнорируют ситуацию на Украине. По мнению Мельника, немецкие политики попросту не хотят признавать реальность конфликта.

До этого посол также критиковал Германию за увеличение импорта из России на 60% в январе — апреле 2022 года. Он добавил, что товарооборот между Украиной и Германией сократился на 11%.

материал от 9 мая 2022 года

Между Киевом и Берлином разгорелся на неделе дипломатический скандал. Украинский посол Андрей Мельник допустил откровенное хамство в адрес канцлера Германии. Мельник назвал Олафа Шольца ливерной колбасой, да еще и обиженной.

«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу - не очень по-государственному. Речь идет о самой жестокой войне на уничтожение со времен нападения нацистов на Украину, это не детский сад», - выступил с заявлением посол Украины в ФРГ.

Мельник назвал Олафа Шольца «колбасой» за то, что канцлер решил не ехать в Киев в знак солидарности с президентом Штайнмайером. Его ранее украинские власти показательно отказались принимать в стране из-за якобы пророссийской позиции.

Данные слова Мельника растиражировали едва ли не все немецкие СМИ. Шольц парировал, что политика «так не работает».

«Так не работает, что от одной страны получают столько военной помощи, финансовой, которая нужна для гарантий безопасности для Украины, которые важны в будущем, а говорят, что президент не может приехать», - заявил канцлер Германии.

Он на оскорбление в свой адрес ничего не ответил, но за него вступились немецкие политики. Они потребовали от украинского посла извинений.

Так, вице-президент Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубицки ответил Мельнику, что «Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германии, и Мельнику нужно это уважать».

«Поведение посла Мельника является абсолютно хамским, абсолютно неприемлемым и не дипломатичным. Но, к сожалению, немецкие власти вынуждены терпеть. Если бы действительно Германия была суверенной страной или Германия была способна проводить независимую внешнюю политику, такого посла уже бы давно выслали из страны», - отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

После последовал новый выпад со стороны украинского посла. Мельник дал интервью немецкой газете «Цайт», в котором заявил, что сам извиняться не намерен. Посол решил наоборот - подлить еще масла в огонь.

«Речь идет не о том, чтобы извиняться, а о том, чтобы проводить в эти дни правильную политику. Почему люди здесь продолжают рассказывать сказки, вместо того чтобы нам оперативно помогать, чтобы поставлять нам БМП Marder, танки Leopard? Речь идет не о том, что кто-то чувствует себя оскорбленным или нет, речь идет о том, помогут ли нам», - высказался украинский посол.

Но вместо политиков Мельнику ответили обычные немцы. Они освистали украинского посла, во время его посещения мемориала павшим советским войнам в Тиргартене. Жители Германии скандировали «Нацисты - вон, Мельник - вон!».

Украинский посол в Германии Андрей Мельник может вернуться в Киев. Об этом пишет немецкое издание Bild.

«Самый известный и в то же время самый противоречивый дипломат — посол Украины в Германии Андрей Мельник может вскоре покинуть Германию и вернуться в Киев. Он планирует уйти с поста посла в Берлине», — отмечает издание со ссылкой на нескольких источников в Киеве.

Читатели немецкой газеты Die Welt, которая ранее опубликовала новость о том, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник может покинуть Германию, обрадовались этой информации. В комментариях под статьей граждане провожают его «с цветами и аплодисментами».

«То, почему его не заменили при первой же ошибке, говорит мне все об этом правительстве», — отмечает Эдгар Р. «После заявления Бандеры и опровержения из Киева всем должно было быть ясно: Мельник больше не приемлем в Германии», — вспомнил скандальные заявления дипломата еще один комментатор.



«Никто в Германии не прольет слезу по этому человеку. В этом недипломате не было и намека на дипломатию», — написал Монтгомери.



«Я не хочу видеть радушие и сожаление, с которыми его затем увольняют на самом высоком уровне осенью из-за ох-так-хорошего сотрудничества. Бурные аплодисменты, цветы и крокодиловы слезы», — пояснил комментатор с ником «Мона Лиза».



«До свидания! Может быть, он обнаружит, исходя из реакции других стран, из-за своего словарного запаса и „быстрого языка“, что это не немецкий менталитет, а сам он в последнее время воспринимается как довольно недипломатичный», — дополняет читатель статьи.



«Все предубеждения, которые у меня годами были об Украине, подтверждают Мельник и Зеленский. И это никак не связано со спецоперацией Путина», — написал Фредерик С.



«Ну хоть какие-то хорошие новости между постоянно негативными новостями», — порадовался еще один гражданин Германии. «Наконец-то хорошие новости!», — согласен с ним Рудольф К.

О том, что скандальный украинский посол Мельник возвращается в Киев, стало известно вечером 4 июля. Он планирует уйти с поста посла в Берлине, при этом Мельник неоднократно попадал в международные скандалы, связанные с национализмом и оскорблениями высокопоставленных немецких чиновников.

Власти Украины собираются сменить скандального посла в Берлине Андрея Мельника, пишут СМИ. Как ожидается, дипломат отправится в Киев до осени, где его может ждать повышение до замминистра иностранных дел. Информация о возможной смене посла появилась на фоне нового скандала с участием Мельника — он отказался считать Бандеру виновным в массовых убийствах евреев, чем вызвал жесткую критику не только со стороны Берлина, но и Польши с Израилем.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник может вскоре покинуть свой пост, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники в украинском правительстве. По информации издания, дипломата возвращают в Киев для перевода на новую должность, не исключается, что ей станет пост замминистра иностранных дел Украины.

Отъезд Мельника из Берлина может произойти до начала осени.

«Это предложение было сделано министерством президенту Украины [Владимиру Зеленскому]. Андрея Мельника очень ценят за его работу», — указывают источники издания.

С чем именно связано возможное решение Киева по смене посла, на данный момент неизвестно, так же, как и возможная кандидатура на замену Мельнику в качестве руководителя украинской дипмиссии в Германии. Официально пока власти Украины смену дипломата не подтверждают.

Почему Киев может убрать скандального посла из Берлина

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают возможную смену руководителя украинской дипмиссии в Германии. Так, руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов связывает такой шаг с тем, что посол Мельник проштрафился в известном интервью, в котором он хотел отбелить «черного кобеля» по имени Бандера, тем самым затронув интересы Польши и Израиля — жертв бандеровских формирований во время Второй мировой войны.

«Мельник фактически подтвердил, что не понимает роль Бандеры в геноциде и нацизме. Жаль, что ему никто еще не припомнил слова о том, что «Азов» — мужественные бойцы, которых он очень уважает.

В итоге по совокупности явных проколов, включая оскорбления в отношении первых лиц Германии, Мельник отыграл свое. Теперь он использованный материал как посол, в Киеве понимают, что в ФРГ к нему нет никакого уважения. Вероятно, в Киеве также осознают, что они сами себя выставляют на посмешище с учетом всего того, что натворил Мельник — гордиться Украине нечем», — пояснил эксперт.

В то же время научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов считает, что история с послом Мельником, в том числе со всеми скандалами, которые окружали его деятельность, по крайней мере для него стала «историей успеха».

«Эта скандальность сделала его максимально узнаваемой персоной как на Украине, так и в Германии. Своими резонансными заявлениями он неоднократно вторгался в информационное пространство обеих стран. На родине, вероятно, его рассматривают как одного из «героев дипломатического фронта», отстаивающего позицию Киева, невзирая на репутационные издержки. В Германии же его, скорее всего, воспринимают как посла-скандалиста, в чем-то похожего на экс-посла США в Берлине Ричарда Гренелла, который действовал в схожей манере и был известен едва ли не угрозами в адрес официальных лиц ФРГ и представителей немецкого бизнеса», — отметил эксперт.

При этом вероятный уход Мельника сопровождается показательным покаянием, продолжил Соколов, потому что он долгое время критиковал Германию за недостаточную помощь Киеву, а после опубликования объемов немецких поставок демонстративно извинился за свои слова, в том числе в адрес канцлера и президента Германии.

Ждать ли улучшения отношений Киева и Берлина

Неоднозначный стиль работы Мельника в качестве посла Украины не раз осуждался немецкими политиками и СМИ, в особенности после инцидента с фактически прямым оскорблением канцлера ФРГ Олафа Шольца.

С точки зрения Владислава Белова из Института Европы РАН, каких-либо изменений в отношениях Германии и Украины на фоне возможной смены Мельника ожидать не стоит. По его мнению, Мельник является лишь «пешкой» властей Украины, которые дали ему право беспардонно вмешиваться во внутренние дела ФРГ.

«Ни Шольц, ни Штайнмайер, ни Германия в целом не забудут оскорблений со стороны Мельника. Но пока это все терпит, ради того, чтобы не давать России использовать критику посла Украины в своих целях.



Зеленскому продолжат позволять куражиться, оправдываясь тем, что он якобы единственный, кто борется с «мировым злом». Для Запада важно одно — борьба с Россией, а все остальное Украине прощается», — добавил эксперт.

С этим отчасти согласен Артем Соколов из ИМИ МГИМО, по его словам, вряд ли можно ожидать каких-то изменений в украино-германских отношениях после возможной смены Мельника.

«Отношения двух стран, по крайней мере с конца февраля текущего года, развиваются по разным трекам, но посольство в Берлине тут не является главным действующим лицом. Посол Украины в большей степени символическая и техническая фигура. Вряд ли Берлин рассматривал Мельника как серьезного игрока, способного оказать позитивное или негативное влияние на украино-германские отношения. Это не та персона, которая играла какую-то существенную роль», — пояснил эксперт.

При этом специалисты не исключают, что сменить Мельника могут на более сдержанного дипломата, по крайней мере в первое время от нового посла не стоит ждать каких-либо серьезных критических выпадов. Однако любой преемник дипломата также будет продвигать антироссийскую повестку Киева в Германии, считают они.

Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял возможное назначение заместителем главы МИД Украины украинского посла в Берлине Андрея Мельника, который оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца и неоднократно резко высказывался в адрес руководства ФРГ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Германия может гордиться своей поддержкой Украины: оскорблявший ее руководство посол, вероятно, идет на повышение», — написал сенатор.