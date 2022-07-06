Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Япония останется без российских нефти и газа, если решит ограничить цены на ресурсы РФ. «ИноСМИ» рассказали, как его слова восприняли японские интернет-пользователи - некоторые из них призвали Японию принести извинения.

Японский премьер-министр Фумио Кисида ранее заявил, что в рамках санкций страны G7 могут установить потолок цен на российскую нефть на уровне половины от ее текущей стоимости.

Медведев заявил, что из-за такого решения возникнет дефицит нефти, а цены вырастут до 300-400 долларов за баррель.

«А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2». Аригато!» - сказал он.

Медведева процитировала японская газета Yomiuri. Читатель газеты под ником ckk заявил, что экономические санкции против России невыгодны Японии.

«А представьте себе, если Китай и Россия устроили бы морскую блокаду Японии?! Или если Иран вдруг возьмет и закроет морские пути по транспортировке нефти в Японию из Ормузского пролива?» - написал krk.

«Мы должны немедленно извиниться перед Россией и восстановить отношения», - призвал sep.