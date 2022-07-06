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54 минуты назад

Японцы испугались угрозы Медведева

Ura.Ru

Японские пользователи всерьез испугались предупреждения зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Япония может остаться без российских нефти и газа в случае, если страны G7 установят низкий потолок цен на российский энергоресурс. Читатели японской газеты Yomiuri призвали правительство «немедленно извиниться» перед Россией.

«Мы должны немедленно извиниться перед Россией и восстановить отношения. Проблема в том, что Япония вводит санкции в одностороннем порядке, но этого быть не должно», — написал пользователь Sep.

Комментатор Сln отметил: «[Премьер-министр Японии Фумио] Кисида подвергает будущее Японии большой опасности!». Соответствующий риторический вопрос задал Ren: «Самому специально раздражать и провоцировать Россию?».

Другие пользователи усомнились в рациональности санкционных мер против РФ. «Наша страна ни член НАТО, ни участник украинского конфликта. Тем не менее премьер-министр Кисида обвиняет и наказывает Россию за то, что его якобы смущает, нисколько не задумываясь о последствиях», — написала Rei. Ее поддержал Crr: «Если по-настоящему думать об интересах Японии, то нужно сказать однозначно: в наших экономических санкциях против России нет никакой выгоды».

«Проучил» Запад: В Британии оценили указ Путина по «Сахалину-2»

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Япония останется без газа, нефти и участия в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» в то время, как количество энергоресурса на рынке существенно сократится на фоне антироссийских санкций Запада. Такое высказывание послужило ответом на слова премьер-министр Японии Фумио Кисида о том, что страны G7 установят предельную цену на нефть из РФ вполовину ниже нынешней цены.

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