Японские пользователи всерьез испугались предупреждения зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Япония может остаться без российских нефти и газа в случае, если страны G7 установят низкий потолок цен на российский энергоресурс. Читатели японской газеты Yomiuri призвали правительство «немедленно извиниться» перед Россией.

«Мы должны немедленно извиниться перед Россией и восстановить отношения. Проблема в том, что Япония вводит санкции в одностороннем порядке, но этого быть не должно», — написал пользователь Sep.

Комментатор Сln отметил: «[Премьер-министр Японии Фумио] Кисида подвергает будущее Японии большой опасности!». Соответствующий риторический вопрос задал Ren: «Самому специально раздражать и провоцировать Россию?».

Другие пользователи усомнились в рациональности санкционных мер против РФ. «Наша страна ни член НАТО, ни участник украинского конфликта. Тем не менее премьер-министр Кисида обвиняет и наказывает Россию за то, что его якобы смущает, нисколько не задумываясь о последствиях», — написала Rei. Ее поддержал Crr: «Если по-настоящему думать об интересах Японии, то нужно сказать однозначно: в наших экономических санкциях против России нет никакой выгоды».