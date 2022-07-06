Обзор иноСМИ: «торговля с врагом» и пример Никсона для Байдена

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Торговать с врагом иногда необходимо»

Украинцы считают, что западные державы проводят ошибочную политику, не прекращая торговлю с Россией. Внимание украинцев сосредоточено на природном газе, который Европа покупает у РФ: они утверждают, что продажи помогают финансировать российскую армию, но есть и другой способ взглянуть на это, пишет редактор Politico Джейми Деттмер.

Во время Семилетней войны 1756–1763 годов британцы продолжали импортировать французское вино и решили не останавливать поставки ирландской говядины во Французскую Вест-Индию. Во время наполеоновских войн между несгибаемыми врагами шла оживленная торговля: британское адмиралтейство покупало бренди у французов, чтобы моряки стабильно получали свою «ежедневную стопку». Деттмер отметил, что санкции позволяют нейтральными странам воспользоваться упущенными кем-то другим торговыми возможностями, и сохранить их после окончания конфликта. Так, индийские дилеры сейчас получают большую прибыль, продавая российскую сырую нефть западным концернам.

Символ еврозоны пустят с молотка

Гигантский знак евро, расположенный перед бывшей штаб-квартирой Европейского центрального банка, решили продать тому, кто больше заплатит, так как ее содержание обходится слишком дорого. Как пишет The Telegraph.

14-метровая 50-тонная статуя была воздвигнута в честь введения евро в 2001 году. Когда ЕЦБ решил перенести свою штаб-квартиру в другое место во Франкфурте, забирать с собой скульптуру не стал. Франкфуртский комитет по культуре в течение 20 лет тратит на содержание скульптуры около 250 тысяч евро в год. Скульптуру периодически атакуют вандалы и в итоге город решил от нее избавиться, выставив на аукцион. Торги пройдут в октябре. За последние 12 месяцев Франкфурт предложил гигантский евро 110 банками, но 90 из них даже не ответили.

«Байдену пора пойти по стопам Никсона - в отставку»

В результате недавних саммитов G7 и НАТО движение мира в направлении ядерной катастрофы получило большой импульс, пишет Эдвард Лозански в своем материале для The Washington Times. По его мнению, во многом вина за это лежит на президенте США Джо Байдене.

Перегруженный длинным списком внутренних проблем и падающим рейтингом, Байден пытается «сменить тему», раздувая украинский кризис и демонизируя президента России Владимира Путина, заявил Лозански. Согласно последнему опросу Gallup, американцы недовольны тем, в каком направлении движется страна: только 13 процентов удовлетворены против 87 процентов недовольных. Лозански заявил, что Байдену пора пойти по стопам Ричарда Никсона - «в отставку». Никсон - единственный президент США, ушедший в отставку до окончания срока.

«Что скрывает Северная Корея?»

Одна из самых больших проблем, связанных со вспышкой ковида в Северной Корее, заключается в склонности Пхеньяна к секретности - это затрудняет точную оценку того, насколько серьезна ситуация. Как отмечает CNN, многие были удивлены майским решением Пхеньяна признать эпидемию. Лидер страны Ким Чен Ын назвал вспышку «величайшим хаосом», но уже через два месяца он заявил о «блестящем успехе» в борьбе с болезнью.

Невероятно низкое официальное число погибших, о котором сообщает страна, неизбежно вызывает подозрения, что Пхеньян пытается скрыть более серьезную проблему. Доктор Ки Б. Парк, американский нейрохирург, который до начала пандемии регулярно посещал Северную Корею и обучал местных врачей, считает, что в КНДР могла произойти вспышка брюшного тифа или холеры. Он обратил внимания на сообщения о высокой детской смертности - для детей до пяти лет диарейные заболевания являются убийцей номер один, подчеркнул он.

Латвия остается без мороженого

В ближайшие несколько лет часть латвийских производителей мороженого может навсегда покинуть рынок, пишет Delfi. Причины связаны с жесткой конкуренцией, а также с резким ростом цен на сырье и энергию, вынуждающим производителей поднимать цены.