В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
42 минуты назад

Британский министр по делам детей и семьи Куинс подал в отставку из-за премьера Джонсона

Газета.Ru

Министр по делам детей и семьи Великобритании Уилл Куинс сообщил об отставке вслед за другими британскими чиновниками.

Еще один британский министр подал в отставку из-за Джонсона
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

«С большой грустью и сожалением я сегодня утром подал прошение об отставке премьер-министру после того, как я принял и повторил в понедельник средствам массовой информации заверения, которые оказались неточными», — написал он в Twitter.

Также глава ведомства пожелал удачи преемнику, назвав свою работу лучшей в правительстве.

Ранее британский канцлер казначейства Риши Сунак и его коллега, министр здравоохранения Саджид Джавид, подали в отставку.

Спустя несколько часов стало известно, что заместитель председателя Консервативной партии Великобритании Бим Афолами заявил, что уходит в отставку.

Всего правительство покинули 12 чиновников.

Сообщения об отставке появились вскоре после того, как премьер Борис Джонсон дал интервью, в котором ему задали вопросы по поводу задержки с отстранением от должности члена парламента от партии Тори Криса Пинчера, обвиненного в приставаниях к двум мужчинам в нетрезвом состоянии в частном клубе. Выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные посты, знал о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.

В мире,Риши Сунак,Борис Джонсон,Консервативная партия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители