Презент США Джо Байден снова повел себя странно на публике. Глава американского Белого дома оцепенел во время вручения наград ветеранам. Соответствующее видео распространяют Telegram-каналы.

На опубликованной записи можно увидеть, что после награждения одного из американцев Байден поаплодировал. Но когда на сцену вышел следующий награждаемый, 79-летний американский лидер посмотрел на него, повернулся к военному спиной и замер.