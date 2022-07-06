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52 минуты назад

Появилось видео с оцепеневшим Байденом на вручении наград

Денис Фьючин

Презент США Джо Байден снова повел себя странно на публике. Глава американского Белого дома оцепенел во время вручения наград ветеранам. Соответствующее видео распространяют Telegram-каналы.

На опубликованной записи можно увидеть, что после награждения одного из американцев Байден поаплодировал. Но когда на сцену вышел следующий награждаемый, 79-летний американский лидер посмотрел на него, повернулся к военному спиной и замер.

Ранее появились кадры, на которых супруга Байдена подсказывает ему забытую им традиционную реплику «Боже, благослови Америку!».

В мире,Политика,США,Видео,Джозеф Байден,
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