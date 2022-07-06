Боррель сделал заявление о влиянии санкций на Россию

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своей статье для японской газеты Yomiuri заявил об эффективности санкций, введенных против России. В частности, он заявил, что санкции стали помехой для производства ракетных комплексов «Искандер».
«Действуют ли санкции против России? Ответ положительный. Они уже нанесли удар и их влияние будет усиливаться», - написал Боррель.
Он отметил, что санкции ЕС сейчас распространяются примерно на 1200 человек и 98 российских организаций, а также на многие отрасли экономики РФ.
Боррель заявил, что Россия на 45 процентов зависит от Европы в области передовых технологий, на 21 процент - от США, и только на 11 процентов - от Китая.
По его словам, теперь России сложно использовать передовые технологии, такие как горизонтальное бурение, в нефтяной отрасли.
«Санкции ограничивают возможности производства высокоточных ракет, таких как «Искандер» и Х-101. А немногие модели автомобилей, выпускаемые российскими автоконцернами, будут продаваться без подушек безопасности и автоматических коробок передач», - написал Боррель.
Также он отметил, что России придется разобрать на запчасти часть своих иностранных самолетов, чтобы иметь возможность ремонтировать оставшиеся.
В то же время Боррель призвал не рассчитывать, что санкции смогут положить конец украинскому кризису.
«Изменит ли Владимир Путин свои стратегические расчеты с учетом этих значительных и расширяющихся последствий? Этого, вероятно, пока не произойдет», - заключил он.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее заявила, что эффект от санкций против РФ проявится со временем, нужно просто набраться «стратегического терпения». Она отметила, что простые россияне пока недостаточно почувствовали на себе этот эффект - поддержка президента РФ Владимира Путина остается высокой.