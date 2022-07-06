В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
35 минут назад

Боррель сделал заявление о влиянии санкций на Россию

Мария Иванова

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своей статье для японской газеты Yomiuri заявил об эффективности санкций, введенных против России. В частности, он заявил, что санкции стали помехой для производства ракетных комплексов «Искандер».

Боррель сделал заявление о влиянии санкций на Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Действуют ли санкции против России? Ответ положительный. Они уже нанесли удар и их влияние будет усиливаться», - написал Боррель.

Он отметил, что санкции ЕС сейчас распространяются примерно на 1200 человек и 98 российских организаций, а также на многие отрасли экономики РФ.

Боррель заявил, что Россия на 45 процентов зависит от Европы в области передовых технологий, на 21 процент - от США, и только на 11 процентов - от Китая.

Путин подписал указ о контрсанкциях

По его словам, теперь России сложно использовать передовые технологии, такие как горизонтальное бурение, в нефтяной отрасли.

«Санкции ограничивают возможности производства высокоточных ракет, таких как «Искандер» и Х-101. А немногие модели автомобилей, выпускаемые российскими автоконцернами, будут продаваться без подушек безопасности и автоматических коробок передач», - написал Боррель.

Также он отметил, что России придется разобрать на запчасти часть своих иностранных самолетов, чтобы иметь возможность ремонтировать оставшиеся.

В то же время Боррель призвал не рассчитывать, что санкции смогут положить конец украинскому кризису.

«Изменит ли Владимир Путин свои стратегические расчеты с учетом этих значительных и расширяющихся последствий? Этого, вероятно, пока не произойдет», - заключил он.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее заявила, что эффект от санкций против РФ проявится со временем, нужно просто набраться «стратегического терпения». Она отметила, что простые россияне пока недостаточно почувствовали на себе этот эффект - поддержка президента РФ Владимира Путина остается высокой.

В мире,Кая Каллас,Жозеп Боррель,Владимир Путин,ЕС,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители