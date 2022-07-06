Боррель сделал заявление о влиянии санкций на Россию

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своей статье для японской газеты Yomiuri заявил об эффективности санкций, введенных против России. В частности, он заявил, что санкции стали помехой для производства ракетных комплексов «Искандер».

«Действуют ли санкции против России? Ответ положительный. Они уже нанесли удар и их влияние будет усиливаться», - написал Боррель.

Он отметил, что санкции ЕС сейчас распространяются примерно на 1200 человек и 98 российских организаций, а также на многие отрасли экономики РФ.

Боррель заявил, что Россия на 45 процентов зависит от Европы в области передовых технологий, на 21 процент - от США, и только на 11 процентов - от Китая.

По его словам, теперь России сложно использовать передовые технологии, такие как горизонтальное бурение, в нефтяной отрасли.

«Санкции ограничивают возможности производства высокоточных ракет, таких как «Искандер» и Х-101. А немногие модели автомобилей, выпускаемые российскими автоконцернами, будут продаваться без подушек безопасности и автоматических коробок передач», - написал Боррель.

Также он отметил, что России придется разобрать на запчасти часть своих иностранных самолетов, чтобы иметь возможность ремонтировать оставшиеся.

В то же время Боррель призвал не рассчитывать, что санкции смогут положить конец украинскому кризису.

«Изменит ли Владимир Путин свои стратегические расчеты с учетом этих значительных и расширяющихся последствий? Этого, вероятно, пока не произойдет», - заключил он.