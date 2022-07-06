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30 минут назад

Умер генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо

Алиса Селезнёва

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо скончался на 64-м году жизни. Об этом со ссылкой на главу Национальной нефтяной корпорации Нигерии Меле Кьяри пишет РИА Новости.

Умер генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Баркиндо в течение 23 лет отработал в Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC), на долю которой приходится около 40% ВВП страны. Он был избран на пост генерального секретаря ОПЕК 2 июня 2016 года на 169-й сессии конференции организации и вступил в должность 1 августа того же года. В июле 2019 года срок его полномочий был продлен на три года.

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По словам главы NNPC Меле Кьяри, Мухаммед Баркиндо умер вечером 5 июня в Нигерии.

«Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и глобального энергетического сообщества», - написал он в соцсетях.

Меле Кьяри пообещал дополнительно сообщить, когда и где пройдут похороны Мухаммеда Баркиндо.

В мире,Мухаммед Баркиндо,ОПЕК,
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