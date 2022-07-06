Умер генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо

Баркиндо в течение 23 лет отработал в Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC), на долю которой приходится около 40% ВВП страны. Он был избран на пост генерального секретаря ОПЕК 2 июня 2016 года на 169-й сессии конференции организации и вступил в должность 1 августа того же года. В июле 2019 года срок его полномочий был продлен на три года.