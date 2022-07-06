Умер генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо скончался на 64-м году жизни. Об этом со ссылкой на главу Национальной нефтяной корпорации Нигерии Меле Кьяри пишет РИА Новости.
Баркиндо в течение 23 лет отработал в Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC), на долю которой приходится около 40% ВВП страны. Он был избран на пост генерального секретаря ОПЕК 2 июня 2016 года на 169-й сессии конференции организации и вступил в должность 1 августа того же года. В июле 2019 года срок его полномочий был продлен на три года.
По словам главы NNPC Меле Кьяри, Мухаммед Баркиндо умер вечером 5 июня в Нигерии.
«Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и глобального энергетического сообщества», - написал он в соцсетях.
Меле Кьяри пообещал дополнительно сообщить, когда и где пройдут похороны Мухаммеда Баркиндо.