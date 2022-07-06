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41 минуту назад

В КНР заявили о готовности к построению более справедливого миропорядка

Елена Прошина

Китай предупредил о своей готовности построить более справедливый мировой порядок на фоне глобальной нестабильности и укреплять сотрудничество с развивающимися странами. Об этом заявил глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи, сообщает РИА Новости.

В КНР заявили о готовности к построению нового миропорядка
Фото: ТАССТАСС

Он уточнил, что сейчас в мире происходят «вековые изменения». Конфликт России и Украины оказал влияние на энергетическую, продовольственную и финансовую структуру во всем мире и бросил вызов глобальному развитию.

«В сложившейся ситуации Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие, координацию и сотрудничество с другими развивающимися государствами», — заявил Ян Цзечи. Он добавил, что Китай продолжит содействовать целям ООН, защищать общие интересы развивающихся стран и работать над формированием более справедливого экономического и политического порядка.

Ранее издание Global Times сообщило, что США попытались переложить ответственность за конфликт на Украине и обвинить власти Китая в бездействии. Они внесли пять компаний КНР в черный список за «поддержку российского ВПК». Автор статьи указал, что США хотят создать новых общих врагов, чтобы сохранить единство с союзниками.

В мире,Ян Цзечи,ООН,
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