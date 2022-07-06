Клишас напомнил Норвегии о соглашении по Шпицбергену

«Пусть эти "дипломаты" прочитают сначала соглашения по Шпицбергену и найдут там что то про право нарушить его под предлогом санкций. А то "российская провокация" может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства», - написал Клишас в своем Telegram-канале.