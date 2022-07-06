Клишас напомнил Норвегии о соглашении по Шпицбергену

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отреагировал на заявление Норвегии о невозможности денонсировать соглашение с РФ по Баренцеву морю. Сенатор посоветовал Осло прочитать соглашение по Шпицбергену.
«Пусть эти "дипломаты" прочитают сначала соглашения по Шпицбергену и найдут там что то про право нарушить его под предлогом санкций. А то "российская провокация" может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства», - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Напомним, МИД Норвегии заявил, что договор между Осло и Москвой о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации.