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1 час назад

Клишас напомнил Норвегии о соглашении по Шпицбергену

ТК «Звезда»

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отреагировал на заявление Норвегии о невозможности денонсировать соглашение с РФ по Баренцеву морю. Сенатор посоветовал Осло прочитать соглашение по Шпицбергену.

Клишас напомнил Норвегии о соглашении по Шпицбергену
Фото: Michael Narten picture alliance GloballookpressMichael Narten picture alliance Globallookpress

«Пусть эти "дипломаты" прочитают сначала соглашения по Шпицбергену и найдут там что то про право нарушить его под предлогом санкций. А то "российская провокация" может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства», - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Напомним, МИД Норвегии заявил, что договор между Осло и Москвой о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации.

В мире,Андрей Клишас,Совет Федерации,
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