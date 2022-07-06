В США рассказали о плане избавиться от Байдена

«Когда их уничтожат и разорвут в пух и прах, они кинут Джо Байдена. Думаю, что этот план у них был с самого начала. Они сделают из него козла отпущения — не их политику, а самого Джо Байдена», — заявила она и добавила, что лидер США всего лишь «марионетка в руках крайних левых». По ее словам, демократы постараются убедить граждан США, что «проблема» была именно в Джо Байдене и вице-президенте США Камале Харрис.