В США рассказали о плане избавиться от Байдена

Демократическая партия хочет сделать президента США Джо Байдена «козлом отпущения» и избавиться от него после ноябрьских промежуточных выборов в палату представителей. Об этом заявила политический обозреватель Fox News Томи Ларен в эфире Sky News Australia, передает РИА Новости.
Она сделала такое заявление в ходе обсуждения результатов опроса Harvard CAPS/Harris Poll. По данным исследования, 71% граждан США не хотят видеть Джо Байдена на выборах на второй президентский срок. Его рейтинг упал до 38% на фоне роста цен на бензин и инфляции.
Ларен уверена, что демократическая партия собирается посмотреть, как в дальнейшем будет развиваться ситуация и что случится на выборах.
«Когда их уничтожат и разорвут в пух и прах, они кинут Джо Байдена. Думаю, что этот план у них был с самого начала. Они сделают из него козла отпущения — не их политику, а самого Джо Байдена», — заявила она и добавила, что лидер США всего лишь «марионетка в руках крайних левых». По ее словам, демократы постараются убедить граждан США, что «проблема» была именно в Джо Байдене и вице-президенте США Камале Харрис.
Ларен выразила уверенность, что демократическая партия изначально хотела отправить на следующие президентские выборы Камалу Харрис, но теперь ее кандидатура не рассматривается. Она уверена, что за пост президента США от демократов будет бороться губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.