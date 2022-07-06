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1 час назад

В Чехии рассказали, как ЕС выставил Литву посмешищем из-за Калининграда

Елена Прошина

Литва стала посмешищем из-за реакции Европейского союза на ограничение транзита в Калининград. Об этом заявил журналист Збынек Петрачек в колонке для Lidovky, сообщает РИА Новости.

ЕС выставил Литву посмешищем из-за Калининграда
Фото: © РИА Новости. Игорь Чуприн© РИА Новости. Игорь Чуприн

Он напомнил, что Евросоюз надеется достичь компромисса, чтобы решить проблему, и таким образом снять частичную блокаду транзита груза в Калининград.

«У Литвы осталось ощущение, что она выставила себя посмешищем, когда ввела евросоюзные санкции, а сам Европейский Союз ее теперь песочит», — указал Петрачек.

Он пояснил, что разрешение ситуации вокруг Калининграда вернет мир к правилам холодной войны, то есть Запад снова сможет свободно снабжать Западный Берлин, окруженный соцлагерем. Петрачек считает, что российский регион, окруженный территориями стран НАТО, сейчас находится в таком же положении.

Европейский союз с начала апреля установил запрет на пропуск грузового автотранспорта, зарегистрированного в России. Однако для товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Литва объявила запрет на перевозку всех грузов, попавших в санкционный список ЕС. Вильнюс уведомил Калининградскую область о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, которые в сумме составляют около 50% всего транзита в регион.

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