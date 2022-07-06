ЕС выставил Литву посмешищем из-за Калининграда

Литва стала посмешищем из-за реакции Европейского союза на ограничение транзита в Калининград. Об этом заявил журналист Збынек Петрачек в колонке для Lidovky, сообщает РИА Новости.

Фото: © РИА Новости. Игорь Чуприн © РИА Новости. Игорь Чуприн

Он напомнил, что Евросоюз надеется достичь компромисса, чтобы решить проблему, и таким образом снять частичную блокаду транзита груза в Калининград.

«У Литвы осталось ощущение, что она выставила себя посмешищем, когда ввела евросоюзные санкции, а сам Европейский Союз ее теперь песочит», — указал Петрачек.

Он пояснил, что разрешение ситуации вокруг Калининграда вернет мир к правилам холодной войны, то есть Запад снова сможет свободно снабжать Западный Берлин, окруженный соцлагерем. Петрачек считает, что российский регион, окруженный территориями стран НАТО, сейчас находится в таком же положении.