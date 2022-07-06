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41 минуту назад

Блинкен планирует переманить Китай на сторону США

Ura.Ruиещё 1

Госсекретарь США Энтони Блинкен на предстоящей встрече глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20), которая состоится на острове Бали, рассчитывает донести до Пекина позицию США касательно ситуации в Украине. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Блинкен планирует переманить Китай на сторону США
Фото:  Официальный сайт президента Украины Официальный сайт президента Украины

«Я думаю, что это будет еще одна возможность произвести честный обмен мнениями по этому поводу и передать наши ожидания относительно того, какие действия, как мы рассчитываем, Китай будет совершать, а какие — не совершать в контексте Украины», — сказал он на специальном телефонном брифинге для журналистов, передает его слова ТАСС. Так он ответил на вопрос о том, какой сигнал Пекину из-за ситуации вокруг Украины и взаимодействия с Москвой можно ожидать от госсекретаря США в ходе его контактов с властями КНР.

Он отметил, что в ходе предстоящей встречи будет не лишним, очередной раз указать КНР на надежды США разделить мнение американских властей по поводу событий, происходящих вокруг Украины. «У нас был целый ряд контактов на высоком уровне с нашими коллегами из Китая относительно того, что мы ожидаем не только от КНР, но на самом деле от всех ответственных членов международного сообщества», — отметил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие во встречах министерского формата «Большой двадцатки», но не будет вести дела с Россией «как обычно». Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.

Ранее сообщалось, что президента РФ Владимира Путина пригласили на саммит G20, несмотря на ультиматум США. Президент Индонезии Джоко Видодо заявлял, что главы России и Украины согласились принять участие в саммите «Большой двадцатки». Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Запада не бойкотировать саммит G20 из-за Путина.

В мире,Нед Прайс,Энтони Блинкен,Владимир Путин,Еврокомиссия,Госдеп США,
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