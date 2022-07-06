Блинкен планирует переманить Китай на сторону США

«Я думаю, что это будет еще одна возможность произвести честный обмен мнениями по этому поводу и передать наши ожидания относительно того, какие действия, как мы рассчитываем, Китай будет совершать, а какие — не совершать в контексте Украины», — сказал он на специальном телефонном брифинге для журналистов, передает его слова ТАСС. Так он ответил на вопрос о том, какой сигнал Пекину из-за ситуации вокруг Украины и взаимодействия с Москвой можно ожидать от госсекретаря США в ходе его контактов с властями КНР.