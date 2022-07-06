Куба выступает против санкций США в отношении России

Уровень двустороннего взаимодействия между Москвой и Гаваной спустя 120 лет со дня официального установления отношений между двумя странами находится на высочайшем уровне. 6 июля 1902 года император Николай II ответил согласием на ноту об установлении дипломатических отношений между Российской империей и островом Свободы, которую направил в Санкт-Петербург первый президент Кубы Томас Эстрада Пальма. О российско-кубинском взаимодействии и стремлении двух стран к многополярному миру, построенному на взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела суверенных государств, в интервью «Парламентской газете» рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации Хулио Антонио Гармендия Пенья.

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- 120 лет назад, 6 июля 1902 года, были установлены дипломатические отношения между Российской империей и Кубой. Несмотря на различные паузы, отношения между двумя нашими странами активны и сегодня. Как бы вы могли охарактеризовать их текущее состояние?

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- Исторические отношения между Россией и Кубой берут свое начало в 1902 году, а в 1913 году в Санкт-Петербурге было открыто первое кубинское консульство. В 1915 году в гаванском театре Пайрет выступала балерина Анна Павлова, а в 1925 году нашу страну посетил и русский поэт Владимир Маяковский. После победы Кубинской революции в 1959 году двусторонние отношения укрепились и превратились в стратегическое партнерство с тогдашним Советским Союзом.

Сегодня отношения между Кубой и Россией являются примером для всего мира, поскольку узы дружбы между нашими народами имеют первостепенное значение. Наши двусторонние отношения находятся на самом высоком уровне. В самые сложные моменты, которые Куба пережила за последнее время, она всегда рассчитывала на поддержку российского правительства и народа. Кроме того, Российская Федерация играет основополагающую роль в реализации важных для нашей страны проектов развития в таких стратегических отраслях, как энергетика, туризм и биотехнология. В ходе последнего телефонного разговора в январе между президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и его российским коллегой Владимиром Путиным были подтверждены тесные отношения стратегического партнерства между нашими двумя странами, лидеры выступили против политики санкций и блокад, которая ставит под угрозу безопасность и стабильность международных отношений.

- В каких сферах потенциал сотрудничества между Москвой и Гаваной видится вам наиболее перспективным?

- Подписанная в ноябре 2012 года двусторонняя экономическая программа, позволила нам планировать и вести работу над различными отраслями и сферами, в которых Россия участвует вместе с Кубой в качестве стратегического партнера, в приоритетных для развития нашей страны проектах, в соответствии с Планом экономического и социального развития до 2030 года. Речь идет о важных проектах в области энергетики, транспорта, промышленности, которые станут символами наших отношений. С другой стороны, торговый оборот между двумя странами стремится к росту. С 2016 года Российская Федерация остается в числе 10 крупнейших торговых партнеров Кубы. Мы считаем, что с целью обеспечения двусторонней торговли совместная работа должна продолжаться. Нас интересует продвижение и увеличение присутствия традиционных и новых кубинских продуктов на российском рынке, а также содействие экспорту медицинских услуг и продукции медико-фармацевтической промышленности и биотехнологий, особенно в разные регионы РФ. Следует отметить, что существуют несколько инструментов, которые способствуют развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между Кубой и Россией: Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Двусторонняя экономическая программа, Деловой совет Россия-Куба, а также многочисленные правовые документы, подписанные на правительственном и институциональном уровне.

Мы придаем большое значение работе с российскими регионами, исходя из имеющегося потенциала для увеличения и диверсификации торгового обмена, в частности, для повышения кубинского экспорта товаров и услуг в Россию.

- В текущем году Россия столкнулась с беспрецедентным объемом санкций со стороны США и их союзников. Ваша страна имеет богатый опыт развития в условиях внешних ограничений. Какими были бы международные отношения без политически мотивированных рестрикций?

- В последние годы наблюдается постепенное и систематическое ужесточение агрессивной политики США против нашего народа и против всех суверенных государств, которые поддерживают или пытаются установить экономические, торговые и финансовые отношения с Кубой. Более 240 дополнительных санкций, введенных во время администрации Дональда Трампа и сохраняемых во время мандата Джо Байдена, иллюстрируют особую жестокость этой политики против кубинского народа и правительства. Такие односторонние действия не имеют морального и правового обоснования и негативно влияют на все сферы кубинского общества, поскольку осложняют жизнь в стране, препятствуя международным торговым и финансовым операциям. Сегодня Куба высказывается против агрессивной политики санкций США и их союзников против Российской Федерации, направленной на окружение и ограничение российской экономики и ее потенциала развития. Единственным способом предотвратить продолжение такого рода действий будет возникновение и укрепление многополярного мира, где будут преобладать отношения, основанные на взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела стран.

- На саммит Америк в Лос-Анджелесе в этом году не были приглашены представители ряда стран региона, в том числе и Кубы. На ваш взгляд, свидетельствует ли это о стремлении Вашингтона продолжить вмешательство в дела суверенных государств Латинской Америки и Карибского бассейна?

- Повод, использованный организаторами саммита, которые решили исключить Кубу, Венесуэлу и Никарагуа в связи с тем, что они, другими словами, не являются достаточно «демократичными», оказался полным фиаско. Солидарность и братство народов Латинской Америки и Карибского бассейна восторжествовали и еще раз продемонстрировали, что Куба не одинока перед лицом имперских угроз. Наша страна привыкла к бессмысленным обвинениям США и угрозам нашей революции. Вашингтон не смог сделать этого с Кубой за более чем 60 лет агрессии и попыток дестабилизации, не смог свергнуть законное правительство Николаса Мадуро в Венесуэле и не сможет этого делать с Никарагуа. Провал во время Саммита исключений, демонстрирует полное отсутствие связи между политикой США в отношении Латинской Америки и необходимостью активизации интеграционных организаций на нашем континенте. Реакция народов и правительств стран Латинской Америки и Карибского бассейна на Саммит показала, что эпоха абсолютной гегемонии Соединенных Штатов на континенте осталась позади.

- Возвращаясь к вопросу санкций: недавно многие российские банки были отключены от международной межбанковской системы SWIFT. Могли бы двусторонние расчеты в национальных валютах и признание платежной системы «Мир» на Кубе способствовать экономической безопасности наших стран?

- С декабря прошлого года Куба сотрудничает с российской банковской системой для внедрения в стране платежной системы МИР. Первый этап работы, целью которого было объединение платежных систем двух стран, уже завершен. На этом этапе основное внимание уделялось использованию карт МИР в банкоматах острова, и их применение может быть распространено по всей стране. Для Кубы это еще один способ расширения нашей банковской и финансовой системы на другие рынки. Мы видим в этом огромный потенциал, поскольку это значительно облегчит финансовые операции между нашими странами, делая их более быстрыми и безопасными не только для наших стран, но и для тысяч российских гостей, которые ежегодно приезжают на Кубу.

- Куба имеет статус государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Кооперация со странами ЕАЭС по каким направлениям видится кубинской стороне наиболее значимой?

- Во время своего видеовыступления на Высшем Евразийском экономическом совете в конце мая президент Кубы Мигель Диас-Канель снова выразил желание нашей страны сохранить активное участие в качестве государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе и отметил вклад государств-членов в решение задач Совместного плана сотрудничества на период 2021-2025 годов, с учетом возможностей стран-членов Евразийского экономического союза и Кубы совместно развивать свои экономики.

В настоящее время достигнут значительный прогресс в реализации десяти мероприятий из 34 пунктов, запланированных к исполнению до 2025 года. Куба достигла важных результатов в научно-исследовательских проектах на острове, в работе над иммунизаторами против COVID-19, работа, которой наша страна предложила поделиться с членами Евразийского экономического союза. Мы высоко оцениваем шаги, предпринятые совместно Евразийской экономической комиссией и Особой зоной развития «Мариэль» на Кубе, расширение обменов в области информационных технологий и связи, медицинских услуг, пищевой промышленности, прикладных наук и образования.

Недавно Куба была включена в качестве наблюдателя в Фармакопейный комитет Евразийской экономической комиссии, он станет благоприятным пространством для расширения обменов по вопросам здравоохранения и технического регулирования.

Во время своего выступления наш президент от имени кубинского народа также поблагодарил страны-члены Союза за поддержку нашего требования о прекращении экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против острова более 60 лет назад.

- Россия и Куба являются крупными производителями аграрной и пищевой продукции. Могут ли наложенные на наши страны санкции стать одной из причин мирового продовольственного кризиса, о котором предупреждают эксперты?

- В последние дни об этом много говорят. Президент РФ Владимир Путин недавно заявил, что Запад пытается переложить ответственность за происходящее на мировом продовольственном рынке на Россию, что совершенно не соответствует действительности.

Хотя ускоренное введение санкций против России только ухудшило неблагоприятную ситуацию в мире, неблагоприятное состояние мирового продовольственного рынка началось не тогда, когда Россия начала свою специальную военную операцию в Донбассе, но задолго до этого. В течение двух лет мир подвергался страшной пандемии, от которой сильно пострадала мировая экономика и после которой мы еще не оправились.

- История партнерства наших государств в сфере безопасности насчитывает много десятилетий. Заинтересована ли Гавана в военно-техническом сотрудничестве с РФ в наши дни?

- С 1960-х годов между Кубой и Россией осуществляется широкое военно-техническое сотрудничество. Многие кубинские специалисты окончили российские военные академии, одни из лучших в мире. Десятки советских и российских советников внесли свой вклад в повышение обороноспособности и боеготовности наших вооруженных сил. Это сфера, в которой сотрудничество существует с первых лет кубинской революции и поддерживается на протяжении многих лет.

- Господин посол, вы и сами учились в СССР. Какие впечатления у вас остались от советской системы высшего образования? По вашему мнению, обучение в современных российских университетах является привлекательным для кубинцев?

- Лично у меня остались самые приятные воспоминания о годах учебы в Советском Союзе. Без сомнения, в то время в СССР была одна из самых успешных систем образования в мире. В настоящее время около 300 кубинских студентов обучаются в российских университетах и институтах благодаря государственной программе 100 стипендий, которые Российская Федерация ежегодно выделяет нашей стране. Эти специалисты учатся в академиях, связанных с такими отраслями, как энергетика, транспорт, нефтедобыча, компьютерные науки и так далее, с целью дальнейшего вклада в научное и экономическое развитие нашей страны. Мы глубоко признательны России за поддержку, оказываемую в целях подготовки высококвалифицированных специалистов, которые, несомненно, сыграют важную роль в нашем экономическом и социальном развитии.

- Остров Свободы традиционно пользуется большой популярностью у российских туристов. Гавана заинтересована в увеличении потока гостей из России?

- За последние несколько лет значительно увеличился приток путешественников из Российской Федерации, которая вошла в пятерку лидеров по количеству туристов на Кубу. Даже во время пандемии российский туристический рынок был практически единственным, который продолжал работу на нашем острове. Куба пользуется большой популярностью у россиян благодаря объединяющей нас истории, культуре и традициям, прекрасным пляжам, безопасности наших улиц и теплоте, с которой кубинцы принимают путешественников.

Сегодня, в связи с отменой прямых рейсов между Кубой и Россией, после закрытия воздушного пространства Европы и Северной Америки для российских самолетов, поток туристов значительно сократился. Однако мы надеемся, что в ближайшем будущем найдутся выходы восстановления маршрутов для прибытия новых путешественников из Российской Федерации.

- Каким будет ваше пожелание жителям России в преддверии 120-летней годовщины отношений наших стран?