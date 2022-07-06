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41 минуту назад

Reuters: Джонсону грозит отставка

Ura.Ruиещё 1

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону грозит отставка после ухода двух министров из правительства. Ему предстоит двухчасовой разговор с представителями парламентских комитетов в среду 6 июля, в ходе которого ему предстоит ответить на ряд вопросов. По итогам разговора чиновники смогут вынести решение о будущем Джонсона, сообщает агентство Reuters.

Reuters: Джонсону грозит отставка
Фото: ReutersReuters

Все больше соратников Джонсона из его же партии желают его ухода, пишет Reuters. «Я подозреваю, что нам придется тащить его [Джонсона], брыкающегося и кричащего, с Даунинг-стрит. Но если мы должны сделать это, то мы это сделаем», — передает Reuters слова депутата из консервативной партии, который пожелал остаться неназванным.

Ранее министр финансов и министр здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид покинули свои посты из-за несогласия с действиями Джонсона. Они были возмущены поведением выдвиженца Джонсона Криса Пинчера, который дебоширил в лондонском клубе. По информации Sky News, Джонсону неоднократно сообщали о поведении Пинчера, но он игнорировал информацию. При этом извинения Джонсона не предотвратили отставку министров.

Рейтинг Бориса Джонсона стремительно падает. В Британии его назвали «политическим трупом», который тащит страну вниз, передает Life. По данным опроса YouGov, 69% британцев хотят, чтобы Джонсон ушел с поста премьер-министра. Главным скандалом Джонсона была вечеринка в разгар локдауна. Тогда он отказался уходить в отставку, сообщает RT.

В мире,Риши Сунак,Борис Джонсон,
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