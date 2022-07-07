«Без меня не принимать»: какой приказ Генштаба ВСУ возмутил Зеленского и украинцев

Форма и содержание документа главкома ВСУ Валерия Залужного просочились в Сеть еще до того, как упоминание об этом появилось на сайте Верховной Рады. Все это вызвало негодование в социальных сетях и дошло лично до Владимира Зеленского.

Фото: ТРК "Звезда" © Фото: Roman Petushkov XinHua Globallookpress ТРК "Звезда" © Фото: Roman Petushkov XinHua Globallookpress

Спустя сутки в Генштабе подтвердили - военнообязанным, то есть фактически всем украинским мужчинам, действительно запретят не только менять место жительства, но даже выезжать за пределы своей малой родины.

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«Уважаемые граждане-призывники и военнообязанные! Вы нужны своему государству! Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на воинском учете, должны это сделать. Те из вас, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальном центре комплектования», - опубликовано в аккаунте Генштаба ВСУ.

Вначале речь шла о том, чтобы выдавать разрешение только на месяц в течение года. Потом в Генштабе разъяснили, что действовать оно будет весь год. Правда, для украинских граждан осталось загадкой, как будут выглядеть новые ограничения на практике.

Народное творчество выплеснулось в язвительные мемы. Под постами начальника Генштаба - гневные комментарии.

«Лучшего способа подорвать народное доверие и не придумать. Найдите кто там инициатор этого маразма и смело передавайте его на разработку в СБУ», - написал один из пользователей.

Другой прокомментировал, что подобные «ограничения действуют только в одной стране мира - Северной Корее».

«Хочется быть грубым. Нет цензурных слов. У нас во дворе туалет. Нужно ли мужчине разрешение на посещение?», - язвительно отозвался еще один житель Украины.

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что приказ Генштаба ущемляет свободу передвижения и права на труд, а кроме этого порождает коррупцию. Действия украинских военных раскритиковали и некоторые из депутатов.

Но это не помешало представителям пропрезидентской партии «Слуга народа» уже вечером внести на рассмотрение в Раду соответствующий законопроект.

«Они ссылаются на норму закона 1992-го года, которая устарела и сегодня просто противоречит отмене института прописки», - высказался спикер Одесской облгосадминистрации Сергей Братчук.

Украинский президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации пообещал народу разобраться с этим и попросил Генштаб больше без него не принимать таких решений.