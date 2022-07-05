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1 час назад

Блинкен решил не встречаться с Лавровым на саммите G20

Lenta.ruиещё 1

Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Индонезии. Об этом заявил пресс-секретарь госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.

Блинкен решил не встречаться с Лавровым на саммите G20
Фото: ReutersReuters

По его словам, глава американского внешнеполитического ведомства намерен в полной мере участвовать во встречах в рамках министерского формата, но при этом избежит ведения дел «как обычно» с представителями России.

Лавров обвинил США в неприкрытом грабеже

В мае Прайс оценил вероятность встречи главы МИД России и госекретаря Энтони Блинкена. По его утверждению, в Вашингтоне считают, что время для новых контактов еще не пришло, «равно как и для других контактов между представителями госдепартамента и их российскими коллегами», сказал пресс-секретарь Госдепа.

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