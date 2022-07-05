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27 минут назад

Посол Келин допустил конфискацию Великобританией российских активов

Газета.Ru

Посол России в Великобритании Андрей Келин допустил, что Лондон решится на конфискацию российских активов, об этом он заявил в эфире канала "Россия 24".

Посол Келин допустил конфискацию Великобританией российских активов
Фото: Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной ИрландииПосольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

По его мнению, такое решение британских властей подорвет репутацию Лондона как финансовой столицы мира. Он подчеркнул, что в нынешней ситуации ничего нельзя исключать и британские власти "могут пойти ва-банк", однако многие эксперты все же сомневаются, что Лондон пойдет на такой шаг. Келин отметил, что речь не идет о конфискации государственных активов.

"Это удар по священному праву частной собственности, всей правовой системе и международному праву, если когда-либо это произойдет", - сказал посол.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что хочет последовать примеру Канады и обдумывает конфискацию российских активов в стране для передачи Украине. Она также допустила, что для реализации этой идеи, возможно, потребуется принять новый закон.

25 июня Reuters сообщил, что сенат Канады одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов.

В мире,Андрей Келин,
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