Посол Келин допустил конфискацию Великобританией российских активов

Посол России в Великобритании Андрей Келин допустил, что Лондон решится на конфискацию российских активов, об этом он заявил в эфире канала "Россия 24".

По его мнению, такое решение британских властей подорвет репутацию Лондона как финансовой столицы мира. Он подчеркнул, что в нынешней ситуации ничего нельзя исключать и британские власти "могут пойти ва-банк", однако многие эксперты все же сомневаются, что Лондон пойдет на такой шаг. Келин отметил, что речь не идет о конфискации государственных активов.