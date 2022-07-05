Главы двух министерств Англии подали в отставку из-за Джонсона

Министр финансов Великобритании Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид во вторник подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона. Оба министра указали на невозможность продолжать быть членами правительства по этическим соображениям.
"Было огромной честью исполнять эту роль, но я сожалею, что более не могу продолжать [находиться на этом посту] с чистой совестью", - сообщил Джавид в Twitter. Сунак также в Twitter написал, что хотя и признает, что это может быть его последняя министерская роль, не видит возможным оставаться членом кабинета министров. "Люди имеют право ожидать, что правительством управляют должным образом, компетентно и с серьезностью <…> Я верю в то, что [высокие] стандарты достойны для того, чтобы за них бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку", - отметил глава Минфина.
Очередной скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора ("кнута") правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении. На фоне произошедшего Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. При этом выяснилось, что Джонсон, ранее назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах в британском парламенте.