Главы двух министерств Англии подали в отставку из-за Джонсона

"Было огромной честью исполнять эту роль, но я сожалею, что более не могу продолжать [находиться на этом посту] с чистой совестью", - сообщил Джавид в Twitter. Сунак также в Twitter написал, что хотя и признает, что это может быть его последняя министерская роль, не видит возможным оставаться членом кабинета министров. "Люди имеют право ожидать, что правительством управляют должным образом, компетентно и с серьезностью <…> Я верю в то, что [высокие] стандарты достойны для того, чтобы за них бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку", - отметил глава Минфина.