Пресс-секретарь МИД Норвегии Ане Хавардсдаттер заявила, что договор с Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации, так как такая возможность не предусмотрена в тексте этого документа. Об этом она сообщила в эфире телеканала NRK.
"Договор о разграничении морских пространств не содержит положения о возможности денонсации", — сказала она.
Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации (отказа), или заморозки договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.
Договор был ратифицирован Госдумой в 2010 году. В нем прописано, что 175 тысяч квадратных километров Баренцева моря Российская Федерация уступила Норвегии. По словам депутата от КПРФ Михаила Матвеева, такое решение было принято с расчетом на то, что договор позитивно скажется на "взаимодействии арктических стран".