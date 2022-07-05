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24 минуты назад

МИД Норвегии: договор с РФ о разграничении морских пространств нельзя денонсировать

Газета.Ru

Пресс-секретарь МИД Норвегии Ане Хавардсдаттер заявила, что договор с Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации, так как такая возможность не предусмотрена в тексте этого документа. Об этом она сообщила в эфире телеканала NRK.

"Договор о разграничении морских пространств не содержит положения о возможности денонсации", — сказала она.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации (отказа), или заморозки договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

Володин поручил рассмотреть денонсацию договора с Норвегией

Договор был ратифицирован Госдумой в 2010 году. В нем прописано, что 175 тысяч квадратных километров Баренцева моря Российская Федерация уступила Норвегии. По словам депутата от КПРФ Михаила Матвеева, такое решение было принято с расчетом на то, что договор позитивно скажется на "взаимодействии арктических стран".

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