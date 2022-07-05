Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии покинула страну

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, станцевавшая с президентом РФ Владимиром Путинын в 2018 году, покинула страну из-за угроз. Об этом сообщает Washington Post.

«Кнайсль заявила нашему корреспонденту, что она не дает интервью и эмигрировала из Австрии», — сообщает издание.

Ранее СМИ обвинили Кнайсль в связях с российскими спецслужбами. Экс-министр заявила о клевете и готовности отстаивать свои права в суде.

Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений (министерства иностранных дел) Австрии с 2017 по 2019 годы. После ухода с поста, в 2021 году, она в качестве независимого директора вошла в совет директоров «Роснефти», но 20 мая покинула его. Такое же решение приняли бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер и немецкий бизнесмен, управляющий директор (CEO) Nord Stream AG Маттиас Варниг, которые занимали должности председателя и заместителя председателя совета соответственно.

Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом ввести санкции против Шредера и Кнайсль. Они должны были отказаться от ведения бизнеса с российскими компаниями