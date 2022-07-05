Украинский суд запретил Коммунистическую партию страны, прекращения работы которой Киев добивался семь лет. Об этом пишет «Украинская правда».

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При этом Окружной административный суд Киева постановил запретить эту партию еще в 2015 году, однако она продолжала свое существование. Кроме того, суд запретил партию «Счастливая Украина». По данным СМИ, почетным председателем был Александр Клименко — бывший министр доходов и сборов правительства Виктора Януковича.

15 июня восьмой апелляционный суд Львова также запретил деятельность Социалистической партии Украины (СПУ) на основании закона о ликвидации «пророссийских» политических организаций.