Украинский суд запретил Коммунистическую партию страны, прекращения работы которой Киев добивался семь лет. Об этом пишет «Украинская правда».
При этом Окружной административный суд Киева постановил запретить эту партию еще в 2015 году, однако она продолжала свое существование. Кроме того, суд запретил партию «Счастливая Украина». По данным СМИ, почетным председателем был Александр Клименко — бывший министр доходов и сборов правительства Виктора Януковича.
15 июня восьмой апелляционный суд Львова также запретил деятельность Социалистической партии Украины (СПУ) на основании закона о ликвидации «пророссийских» политических организаций.
Еще в 2015 году бывший президент Украины Петр Порошенко подписал так называемый декоммунизационный пакет из четырех законов, которые запретили советскую символику, осудили коммунистический режим и открыли доступ к архивам советских спецслужб. На основе одного из этих законов в том же году украинский Минюст подал иск к Компартии Украины.