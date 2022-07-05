В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
12 минут назад

На Украине запретили Компартию

Lenta.ruиещё 4

Украинский суд запретил Коммунистическую партию страны, прекращения работы которой Киев добивался семь лет. Об этом пишет «Украинская правда».

Украинский суд запретил Коммунистическую партию страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом Окружной административный суд Киева постановил запретить эту партию еще в 2015 году, однако она продолжала свое существование. Кроме того, суд запретил партию «Счастливая Украина». По данным СМИ, почетным председателем был Александр Клименко — бывший министр доходов и сборов правительства Виктора Януковича.

15 июня восьмой апелляционный суд Львова также запретил деятельность Социалистической партии Украины (СПУ) на основании закона о ликвидации «пророссийских» политических организаций.

Еще в 2015 году бывший президент Украины Петр Порошенко подписал так называемый декоммунизационный пакет из четырех законов, которые запретили советскую символику, осудили коммунистический режим и открыли доступ к архивам советских спецслужб. На основе одного из этих законов в том же году украинский Минюст подал иск к Компартии Украины.

В мире,Александр Клименко,Виктор Янукович,Петр Порошенко,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители