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31 минуту назад

В Казахстане пресекли деятельность общественно опасной преступной группы

Деловая газета "Взгляд"

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли деятельность преступной группы, которая ухудшала криминогенную обстановку в южных регионах страны, проинформировала пресс-служба ведомства.

В Казахстане пресекли деятельность опасной преступной группы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«30 июня КНБ совместно с министерством внутренних дел с привлечением подразделений специального назначения «А» и «Беркут» в городах Тараз и Шымкент реализована единовременная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, которая оказывала негативное влияние на криминогенную обстановку в южных регионах страны», – приводит сообщение ТАСС.

В результате удалось собрать доказательства причастности членов преступной группы к хищениям товарно-материальных ценностей в особо крупном размере и вымогательству денежных средств у предпринимателей.

КНБ задержал «14 лидеров и активных участников группировки. В ходе процессуальных мероприятий обнаружен и изъят арсенал оружия, крупные суммы денежных средств, а также документальные материалы, представляющие интерес для следствия».

Напомним, КНБ Казахстана проверит сведения о причастности украинской «фабрики троллей» к январским беспорядкам.

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