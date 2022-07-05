В Казахстане пресекли деятельность опасной преступной группы

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли деятельность преступной группы, которая ухудшала криминогенную обстановку в южных регионах страны, проинформировала пресс-служба ведомства.
«30 июня КНБ совместно с министерством внутренних дел с привлечением подразделений специального назначения «А» и «Беркут» в городах Тараз и Шымкент реализована единовременная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, которая оказывала негативное влияние на криминогенную обстановку в южных регионах страны», – приводит сообщение ТАСС.
В результате удалось собрать доказательства причастности членов преступной группы к хищениям товарно-материальных ценностей в особо крупном размере и вымогательству денежных средств у предпринимателей.
КНБ задержал «14 лидеров и активных участников группировки. В ходе процессуальных мероприятий обнаружен и изъят арсенал оружия, крупные суммы денежных средств, а также документальные материалы, представляющие интерес для следствия».
Напомним, КНБ Казахстана проверит сведения о причастности украинской «фабрики троллей» к январским беспорядкам.