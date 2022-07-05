В Казахстане пресекли деятельность опасной преступной группы

«30 июня КНБ совместно с министерством внутренних дел с привлечением подразделений специального назначения «А» и «Беркут» в городах Тараз и Шымкент реализована единовременная спецоперация по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, которая оказывала негативное влияние на криминогенную обстановку в южных регионах страны», – приводит сообщение ТАСС.