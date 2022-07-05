Почему эксперты потребовали капремонта Эйфелевой башни

Французские СМИ узнали о содержании секретных отчетов, согласно которым Эйфелева башня находится в плачевном состоянии и требует капитального ремонта. В документах говорится, что конструкция "изобилует ржавчиной", сообщает RT со ссылкой на The Guardian.

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В первом из отчетов, о которых идет речь, написано, что управляющая Эйфелевой башней компания Sete должна «разработать совершенно новую политику технического обслуживания, основанную на тестировании стареющей металлической структуры». Во втором документе указано, что на конструкции имеются ржавчина и трещины. В третьем докладе рассказывается о выявленных 884 дефектах, из которых 64 представляют угрозу для долговечности этого сооружения. Как отмечается в материалах, башня нуждается в капремонте, тогда как получает только косметический.

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При этом Sete не хочет закрывать Эйфелеву башню надолго: она приносит большой доход благодаря туристам. Это четвертый по посещаемости объект Франции после Диснейленда, Лувра и Версальского дворца. Посмотреть на знаменитое сооружение приезжают около 6 млн человек ежегодно.

Гюстав Эйфель, компания которого построила башню, признавал, что выявление коррозии и борьба с ней являются наибольшими проблемами для сохранения долговечности конструкции. Эйфель указывал на то, что сооружение нужно будет регулярно перекрашивать, пишут "Известия" со ссылкой на Astra Herald.

"Краска является важным компонентом для защиты металлической конструкции", — приводится в материале цитата Эйфеля.

Правительство Франции выделило 60 млн евро на перекраску Эйфелевой башни в рамках подготовки к Олимпиаде 2024 года, которая должна пройти в Париже. Планировалось, что треть поверхности будет зачищена, а потом на нее нанесут два новых слоя. Однако работы пришлось задержать по причине пандемии. Из-за этого и ряда других проблем перекрасить удастся лишь 5%.

Эксперты настаивают на том, чтобы сооружение было разобрано и отремонтировано. По их мнению, перекраска только усилит образование ржавчины.

"Если бы Гюстав Эйфель посетил это место, у него бы случился сердечный приступ", — сказал один из менеджеров башни, чье имя не называется.