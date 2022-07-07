В Совфеде раскрыли ошибку Зеленского и Шольца в вопросе гарантий безопасности

По его словам, Украине в ближайшее время не стоит рассчитывать на гарантии безопасности, которые обещал предоставить Шольц.

«Но главное — не гарантии безопасности для Украины, а гарантии безопасности для России со стороны Запада. Отказ дать такие гарантии и привел к нынешнему столкновению», — заключил сенатор.

3 июля немецкий лидер сообщил, что Берлин обсуждает с союзниками вопрос о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Канцлер ФРГ добавил, что дипломатическая подготовка по этому вопросу ведется ко дню, когда завершится спецоперация на Украине.