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52 минуты назад

В Совфеде раскрыли ошибку Зеленского и Шольца в вопросе гарантий безопасности

Lenta.ruиещё 6

Отказ западных стран ответить на требования России по безопасности привел к нынешнему конфликту на Украине. Такую ошибку украинского лидера Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца раскрыл сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram.

По его словам, Украине в ближайшее время не стоит рассчитывать на гарантии безопасности, которые обещал предоставить Шольц.

«Но главное — не гарантии безопасности для Украины, а гарантии безопасности для России со стороны Запада. Отказ дать такие гарантии и привел к нынешнему столкновению», — заключил сенатор.

3 июля немецкий лидер сообщил, что Берлин обсуждает с союзниками вопрос о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Канцлер ФРГ добавил, что дипломатическая подготовка по этому вопросу ведется ко дню, когда завершится спецоперация на Украине.

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Позже он уточнил, что гарантии безопасности для Украины не могут быть аналогичны статье 5 Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО.

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