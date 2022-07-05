«Доллары на хлеб не намажешь»: Лукашенко назвал рецепт преодоления кризиса

Санкции превратили зерно в новое оружие, и рецептом выживания в нынешних условиях становится четкая работа экономики, особенно, аграрного сектора. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет «Белта».

Белорусский лидер провел сегодня совещание с руководством Совета Министров и губернаторами, на котором обсуждался ход начавшейся уборочной кампании. В ходе встречи Лукашенко напомнил, что «мир пугают голодом» и «дыма без огня не бывает».

«Безумный маховик санкций в отношении минеральных удобрений, нефтепродуктов, логистики перевозок (фрахт, страховка) грозит сорвать последующие агросезоны и просто обрушить рынки продовольствия», - заметил глава государства.

Он также обратил внимание, что цены на пшеницу уже побили исторические рекорды, и зерно превратилось в оружие.

«Как оказалось, доллары на хлеб не намажешь», - констатировал Александр Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, крайне важна в нынешних условиях эффективная работа агропромышленного сектора.

«Если будет работать экономика, будет что покушать и во что одеть людей, - это гарантия того, что мы выдержим. А если правительство не провалит еще под видом санкций другие секторы экономики, то никакие санкции нам не страшны», - заверил Лукашенко.

Ранее страны G7 дали гарантии, что введенные после начала российской спецоперации на Украине санкции не будут затрагивать продовольственный сектор и препятствовать поставке продуктов, в том числе и из России. Однако санкционное давление уже привело к ограничению поставок на мировые рынки белорусских удобрений, а также затруднило расчеты за продовольствие из России.