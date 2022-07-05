Зеленский пообещал Украине гарантии безопасности

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит систему гарантий безопасности, которая защитит страну, пока та не входит в НАТО. Об этом сообщается на его сайте.

Выступая на правительственном круглом столе The Economist, Зеленский заявил, что обеспечение безопасности Украины даст долгосрочную безопасность всей Европе.

Зеленский отметил, что Швеция и Финляндия уже присоединяются к НАТО и Россия «приняла эту ситуацию».

«В Москве говорят: "Пусть вступают". Хотя еще недавно из России звучало, что альянс должен вернуться на рубежи 1997 года», - отметил он.

По мнению Зеленского, это говорит об эффективности коллективных гарантий безопасности.

Он отметил, что пока альянс отказывается предоставить Украине даже план действий по членству, «но это не повод останавливаться».

«Мы нуждаемся в такой системе гарантий безопасности, таком пространстве безопасности, которое сможет быть действенным даже в условиях, когда мы не в альянсе. <…> Мы не в НАТО, но мы на этом пути», - заключил Зеленский.