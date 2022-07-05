В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
5 минут назад

Зеленский пообещал Украине гарантии безопасности

Мария Иванова

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит систему гарантий безопасности, которая защитит страну, пока та не входит в НАТО. Об этом сообщается на его сайте.

Зеленский пообещал Украине гарантии безопасности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Выступая на правительственном круглом столе The Economist, Зеленский заявил, что обеспечение безопасности Украины даст долгосрочную безопасность всей Европе.

Зеленский отметил, что Швеция и Финляндия уже присоединяются к НАТО и Россия «приняла эту ситуацию».

«В Москве говорят: "Пусть вступают". Хотя еще недавно из России звучало, что альянс должен вернуться на рубежи 1997 года», - отметил он.

По мнению Зеленского, это говорит об эффективности коллективных гарантий безопасности.

Он отметил, что пока альянс отказывается предоставить Украине даже план действий по членству, «но это не повод останавливаться».

«Мы нуждаемся в такой системе гарантий безопасности, таком пространстве безопасности, которое сможет быть действенным даже в условиях, когда мы не в альянсе. <…> Мы не в НАТО, но мы на этом пути», - заключил Зеленский.

В Кремле ранее заявили, что Россия не считает красной линией вступление Финляндии и Швеции в НАТО, так как у страны нет с ними территориальных споров.

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители