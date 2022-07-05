«В меморандуме нет никакого списка или чего-то подобного. Но что будет сделано, так это улучшение сотрудничества, когда речь идет о терроризме... Как вы видите, в меморандуме нет упоминания о каких-либо списках или цифрах. И во время наших переговоров в Мадриде также не упоминались никакие цифры или конкретные списки. Насколько мне известно, мы не передали правительству никаких конкретных списков. Но, конечно, все органы, которые работают с вопросами экстрадиции и высылки, постоянно получают различные запросы на экстрадицию», — сказала министр.