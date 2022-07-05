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30 минут назад

Швеция ответила отказом на требования Турции об экстрадиции курдов

Lenta.ruиещё 1

Меморандум, заключенный между Швецией и Турцией для присоединения королевства к НАТО, не предполагает экстрадиции курдов. Об этом на пресс-конференции заявила глава МИД Швеции Анн Линде, трансляция доступна доступна на сайте Североатлантического блока.

«В меморандуме нет никакого списка или чего-то подобного. Но что будет сделано, так это улучшение сотрудничества, когда речь идет о терроризме... Как вы видите, в меморандуме нет упоминания о каких-либо списках или цифрах. И во время наших переговоров в Мадриде также не упоминались никакие цифры или конкретные списки. Насколько мне известно, мы не передали правительству никаких конкретных списков. Но, конечно, все органы, которые работают с вопросами экстрадиции и высылки, постоянно получают различные запросы на экстрадицию», — сказала министр.

По словам Линде, Швеция в меморандуме заверила Турцию о серьезном отношении к борьбе с терроризмом.

«Все запросы об экстрадиции будут проходить обычным путем в соответствии с нашим законодательством, и в конечном итоге решения будет принимать высший суд. Мы будем соблюдать шведское законодательство, мы будем соблюдать международное право», — подчеркнула она.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция гарантировала экстрадицию в Турцию 73 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической организацией турецкий властями.

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«Швеция дала слово по экстрадиции террористов, их около 73. Нам дали гарантии», — сказал турецкий лидер.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран блока, которая выступала против их вступления. В первый день саммита в Мадриде сторонам все же удалось прийти к соглашению.

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