В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
25 минут назад

Немцы «нашли» послу Украины другую работу

Елена Прошина

Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались новости о том, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник может покинуть Германию. Как сообщает РИА Новости, комментаторы усомнились в профессионализме украинского дипломата.

Немцы «нашли» послу Украины другую работу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, некоторые читатели отметили, что ряд действий Мельника были «возмутительные», а другие даже «нашли» ему другую работу.

«Мельник должен стать послом на Пандоре (место действия фильма "Аватар". — Прим. ред.)», — заявил KH K.

«Шаг, который давно назрел. Этот человек невыносим», — добавил Ralph von Rügen.

«Надеюсь, что наглости и оскорблениям со стороны Украины придет конец. Мельника давно должны были депортировать», — возмутился Bernd P.

Еще один читатель выразил мнение, что власти Украины должны были снять Мельника сразу после первых его дипломатических промахов.

Отметим, что Мельник неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес Берлина. Он осуждал немецкие власти за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии «позором, который войдет в историю».

В мире,Андрей Мельник,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители