Немцы «нашли» послу Украины другую работу

Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались новости о том, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник может покинуть Германию. Как сообщает РИА Новости, комментаторы усомнились в профессионализме украинского дипломата.

Так, некоторые читатели отметили, что ряд действий Мельника были «возмутительные», а другие даже «нашли» ему другую работу.

«Мельник должен стать послом на Пандоре (место действия фильма "Аватар". — Прим. ред.)», — заявил KH K.

«Шаг, который давно назрел. Этот человек невыносим», — добавил Ralph von Rügen.

«Надеюсь, что наглости и оскорблениям со стороны Украины придет конец. Мельника давно должны были депортировать», — возмутился Bernd P.

Еще один читатель выразил мнение, что власти Украины должны были снять Мельника сразу после первых его дипломатических промахов.