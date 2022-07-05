Обзор иноСМИ: предупреждение от Лукашенко и «уход» Казахстана от России

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«Голоду быть»: Лукашенко предупреждает мир

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за масштабных санкций, затронувших удобрения, нефть и логистику по всему миру, многие страны столкнутся с голодом: «Голоду быть. И не только потому, что не вывезли украинское зерно». Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что только пшеница за последние полгода подорожала больше чем на 60 процентов. Как оказалось, доллары на хлеб не намажешь, заявил он. По его словам, Белоруссии голод будет не страшен, если ее экономика продолжит работать.

Немецкий экспорт в Россию снова растет

На фоне санкций ЕС экспорт из Германии в Россию упал почти на 60 процентов в марте и еще на 9,9 процента в апреле. Однако в мае немецкий экспорт в РФ вновь начал расти - на 29,4 процента, до одного миллиарда евро, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Федеральное статистическое управление.

Заметнее всего вырос экспорт фармацевтической продукции, не попавшей под санкции. Увеличение суммы экспорта частично связано с выросшими ценами, подчеркивает газета. В то же время импорт из России в Германию упал на 9,8 процента, до 3,3 миллиарда евро в мае по сравнению с апрелем. Российский импорт в ФРГ основном состоит из сырья и энергии.

«Лазейки в санкциях против РФ и эффект бумеранга»

Если у вас есть собственные нефть и газ, а также достаточно пшеницы, (а Россия, наряду с США, является одной из немногих крупных держав, способных полностью покрыть собственные потребности в зерне), сложно ожидать немедленного эффекта от экономических санкций, заявил японский экономист Хирохиро Эномото газете Asahi Shimbun.

Западу не удалось остановить конфликт на Украине с помощью санкций, так как экспорт энергоносителей поддерживает российскую экономику, отметил он. Сырая нефть сейчас дороже ста долларов за бочку, а украинский кризис и санкции лишь толкают цены вверх - так работает эффект бумеранга. Если Европа перестанет импортировать российский природный газ, то рост цен на австралийский и катарский газ будет неизбежен и потребители энергии снова пострадают. Хотя из-за санкций российскую нефть нельзя напрямую продать на Запад, остались лазейки - ее покупают Китай и Индия.

«Казахстан уходит от России?»

Центральная Азия с каждым днем все больше превращается в арену соперничества между Китаем, имеющим там интересы во многих областях, и США, которые после победы в холодной войне хотят упрочить свою гегемонию и ослабить Россию, пишет Басель Хадж Джасем в своем материале для Al Araby Al Jadeed. На фоне этого бывшие советские республики периодически отдаляются от России, совсем недавно это произошло с Казахстаном.

Наглядный пример - поведение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во время его недавнего визита в Москву, считает Джасем. Токаев пообещал, что Нур-Султан не будет нарушать введенные против РФ санкции, что ставит Казахстан в положение недружественной России страны. На Петербургском международном экономическом форуме Токаев также заявил, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР, так как считает их квазигосударственными территориями.

«Как парад в День независимости превратился в бойню»

Очевидцы рассказали Fox News, как развивались события после стрельбы, произошедшей в престижном пригороде Чикаго Хайленд-Парк во время парада в честь Дня независимости. «Это было похоже на зону боевых действий», - рассказал 75-летний Пол Чеслер.