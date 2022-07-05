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59 минут назад

«Категорически неприемлемы»: Москва осудила удары Израиля по территории Сирии

Елена Прошина

Россия решительно осуждает нанесенные Израилем 2 июля авиаудары по объектами в Сирии и требует их прекращения. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В очередной раз подчеркиваем, что продолжающиеся удары Израиля по территории Сирийской Арабской Республики (САР) категорически неприемлемы. Решительно осуждаем подобные безответственные действия, нарушающие суверенитет Сирии и базовые нормы международного права, и требуем их безусловного прекращения", - сказано в комментарии.

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2 июля израильские боевые самолеты выпустили несколько реактивных снарядов по объектам в сирийской провинции Тартус, в результате авианалета получили ранения два мирных жителя, причинен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре.

Израиль 2 июля нанес ракетные удары по сирийской провинции Тартус

Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Тартус, в результате пострадали два мирных жителя. Об этом сообщается на сайте Минобороны Сирии.

«Сегодня утром около 6.30 израильский противник совершил воздушную агрессию, выпустив несколько ракет со стороны Средиземного моря к западу от Триполи (столица Ливии. - Прим.ред.) по нескольким птицефермам в окрестностях города эль-Хамидия», - говорится в заявлении.

Уточняется, что в результате ударов ранения получили двое мирных жителей, среди которых женщина.

Ранее сообщалось, что два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар двумя управляемыми ракетами по объектам провинции Дамаск из района Голанских высот.

В МО РФ рассказали об ударе ВВС Израиля по провинции Тартус

В атаке по объектам на территории сирийской провинции Тартус участвовали четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов.

«Второго июля, с 06:30 до 06:36, четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля с восточной части акватории Средиземного моря нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Тартус», - говорится в заявлении Герасимова.

В результате удара два мирных жителя получили ранения и были госпитализированы. Также есть разрушения.

В Сирии ЦАХАЛ уничтожили одну из самых дальнобойных и передовых систем ПВО BAVAR-373 в мире

Израиль нанёс удар по одной из самых передовых систем ПВО BAVAR-373, который недавно был привезён в Сирию с целью защиты от налётов Израильской армии, сообщает информационный портал Avia.pro. Известно, что удар был нанесён по действующей системе ПВО, что указывает на военное мастерство израильтян.

Новейшее ЗРК успело проработать на территории Сирии всего несколько часов, после чего по месту дислокации этой системы был нанесён мощный удар. Стоит отметить, что ЗРК BAVAR-373 сопоставим по характеристикам с российской системой С-400.

«Авиаудар в субботу в Сирии, который был приписан Израилю, был направлен против попыток Ирана доставить в Сирию системы противовоздушной обороны, которые «меняют правила игры». В сообщении добавлено, что удар был нанесен на фоне «нового шага иранцев в Сирии по развертыванию системы ПВО для защиты своих военных интересов», — сообщает издание «The Times of Israel».

Израиль 10 июня нанес удары по целям к югу от Дамаска

Израильские военные нанесли несколько ракетных ударов по целям, находящимся к югу от Дамаска, ранним утром 10 июня, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По данным СМИ, большинство ракет, выпущенных из района Голанских высот, были сбиты сирийскими системами противовоздушной обороны. Отмечается, что в результате удара пострадал один мирный житель, а также был нанесен материальный ущерб.

Как пишет SANA, атака имела место в 4:20 по местному времени (совпадает с московским).

Израильское издание The Haaretz обратило внимание, что это второе за неделю сообщение об израильском ударе по Сирии. До этого сирийское государственное телевидение сообщало о срабатывании систем ПВО в ответ на удар Израиля по южным районам Дамаска в понедельник, 6 июня.

В прошлом месяце СМИ сообщали о гибели пяти человек в результате удара Израиля по Сирии. Отмечалось, что израильские военные запустили в сторону города, расположенного на территории провинции Хама, по меньшей мере восемь ракет.

Турция предрекла отсутствие ответа России на ее операцию в Сирии

Анкара считает, что Москва не станет препятствовать ее военной операции на севере Сирии. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

«Я не считаю, что Россия будет препятствовать. У нас с Россией имеются разногласия по многим вопросам, включая действия на Украине, непризнание Крыма и т.д. Но у нас экономические, политические отношения», — сказал турецкий министр.

Отмечается, что Анкара пока не получала со стороны России резкой реакции насчет готовящейся операции. При этом Чавушоглу считает, что Москва и Вашингтон нарушили свои обещания бороться с курдскими формированиями в Сирии, из-за чего утратили право возражать действиям Турции.

3 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы республики намерены провести новую трансграничную операцию на севере Сирии и включить в созданную Анкарой зону безопасности районы на западном и восточном берегу реки Евфрат, контролируемые сейчас курдами.

Ранее сообщалось, что турецкие войска вошли в район Айн-Исса на севере сирийской провинции Ракка.

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