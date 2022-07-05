Председатель КНР Си Цзиньпинь отказался приезжать в Россию. Как сообщает «МК», 15 июня во время разговора президент РФ Владимир Путин пригласил китайского лидера, но тот отклонил предложение.

Си Цзиньпин объяснил свой отказ пандемией коронавируса, из-за которой прилететь в Россию в ближайшее время будет сложно. Отмечается, что Путин пригласил коллегу в соответствии с дипломатической практикой в ответ на приглашение на Олимпийские игры.

При этом японские издания со ссылкой на источники в правительстве КНР сообщают, что Путин хочет использовать визит лидера КНР, чтобы с его помощью избежать усугубления конфликтов с США и странами Европы.