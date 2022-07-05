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50 минут назад

Си Цзиньпинь отказался приезжать в Россию

Елена Прошина

Председатель КНР Си Цзиньпинь отказался приезжать в Россию. Как сообщает «МК», 15 июня во время разговора президент РФ Владимир Путин пригласил китайского лидера, но тот отклонил предложение.

Си Цзиньпин объяснил свой отказ пандемией коронавируса, из-за которой прилететь в Россию в ближайшее время будет сложно. Отмечается, что Путин пригласил коллегу в соответствии с дипломатической практикой в ответ на приглашение на Олимпийские игры.

При этом японские издания со ссылкой на источники в правительстве КНР сообщают, что Путин хочет использовать визит лидера КНР, чтобы с его помощью избежать усугубления конфликтов с США и странами Европы.

Госдеп США: Китай встал на сторону России в ситуации с Украиной

Во время разговора главы государств подчеркнули, что российско-китайские отношения находятся на «беспрецедентно высоком уровне». В Пекине подчеркивали, что действия РФ по защите национальных интересов в условиях внешних вызовов своей безопасности считают правомерными.

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