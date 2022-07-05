Экоактивист помешал рекордсмену по поеданию хот-догов. Видео

На записи видно, как неизвестный человек прорывается к столу с участниками конкурса. Он встает рядом с американцем по прозвищу Челюсти и отталкивает его в сторону. Мужчина решил дать сдачи своему обидчику и отвлекся на него, повалив при этом на землю.