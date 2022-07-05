Экоактивист помешал рекордсмену по поеданию хот-догов. Видео

В США экоактивист попытался сорвать соревнование по поеданию хот-догов и помешал рекордсмену улучшить свой результат. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента дна», опубликовавший соответствующие кадры.
На записи видно, как неизвестный человек прорывается к столу с участниками конкурса. Он встает рядом с американцем по прозвищу Челюсти и отталкивает его в сторону. Мужчина решил дать сдачи своему обидчику и отвлекся на него, повалив при этом на землю.
Отмечается, в прошлом году Челюсти съел 76 хот-догов за 10 минут. Сейчас же его оборвали на 63-м.