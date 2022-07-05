Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение Путина

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Российский лидер пригласил Си во время телефонного разговора 15 июня. Однако председатель КНР отклонил предложение Путина, заявив, что в ближайшее время посетить Россию будет сложно из-за пандемии коронавируса.

Президент России направил китайскому лидеру предложение о визите в соответствии с дипломатической практикой в ответ на приглашения посетить Олимпийские игры. Японское издание Yomiuri Shimbun, ссылаясь на источники в китайском правительстве, сообщило, что Путин надеется использовать визит Си Цзиньпина, чтобы избежать дальнейшего углубления конфликтов с США и Европой.