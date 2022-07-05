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16 минут назад

Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение Путина

Lenta.ruиещё 1

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Radio Free Asia (RFA).

Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение Путина
Фото: ReutersReuters

Российский лидер пригласил Си во время телефонного разговора 15 июня. Однако председатель КНР отклонил предложение Путина, заявив, что в ближайшее время посетить Россию будет сложно из-за пандемии коронавируса.

Президент России направил китайскому лидеру предложение о визите в соответствии с дипломатической практикой в ответ на приглашения посетить Олимпийские игры. Японское издание Yomiuri Shimbun, ссылаясь на источники в китайском правительстве, сообщило, что Путин надеется использовать визит Си Цзиньпина, чтобы избежать дальнейшего углубления конфликтов с США и Европой.

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В июне Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора условились расширить кооперацию в финансовой, промышленной и энергетических сферах. Взаимодействие будет происходить «с учетом осложнившейся вследствие нелегитимной санкционной политики Запада ситуации в глобальной экономике». Также политики затронули тему развития военных и военно-технических связей.

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