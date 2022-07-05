Атаковавших США полчища гигантских сверчков сняли на видео

Полчища гигантских сверчков атаковали США . Жители штатов Юта и Орегон бьют тревогу из-за большого количества огромных насекомых. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня», в опубликовавший кадры с места событий.

На одной из записей видно, что вся дорога устлана сверчками, на другой можно наблюдать, как с наплывом насекомых пытаются справиться с помощью швабры.