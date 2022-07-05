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25 минут назад

Атаковавших США полчища гигантских сверчков сняли на видео

Елена Прошина

Полчища гигантских сверчков атаковали США. Жители штатов Юта и Орегон бьют тревогу из-за большого количества огромных насекомых. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дня», в опубликовавший кадры с места событий.

На одной из записей видно, что вся дорога устлана сверчками, на другой можно наблюдать, как с наплывом насекомых пытаются справиться с помощью швабры.

«Фермеры штатов уже забили тревогу — насекомые жрут буквально всё на своём пути, уничтожая урожай. Дороги и дома превратились в страшный сон инсектофоба, и что делать с насекомыми, пока непонятно», – отмечается в публикации.

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