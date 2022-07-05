Появилось видео с места стрельбы на Дне независимости в США

Двое полицейских пострадали в результате стрельбы во время празднования Дня независимости в Филадельфии. Один из правоохранителей получил ранение в плечо, другой – ушиб головы из-за застрявшей в фуражке пули. Об этом сообщает Telegram-канал RT, в распоряжении которого оказались кадры с места событий.

Выстрелы раздались в тот момент, когда стали запускать фейерверк неподалеку от Художественного музея, посмотреть праздничный салют собралось множество людей. На записи видно, как толпы напуганных граждан убегают подальше от места происшествия. Информации о том, кто открыл огонь, пока нет.