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1 час назад

Турция расследует происхождение зерна на российском корабле

Мария Иванова

Турция начала расследование происхождения зерна на борту стоящего в порту Карасу российского корабля после выдвинутых Украиной обвинений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников.

Турция расследует происхождение зерна на российском корабле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Посол Украины в Анкаре Василий Боднар ранее рассказал, что Киев призвал Турцию «принять необходимые меры» в связи с судном «Жибек жолы». На Украине считают, что этот сухогруз прибыл из Бердянска с примерно семью тоннами зерна на борту.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ситуации надо разобраться.

«Судно вроде бы действительно российское - под флагом России, принадлежит, по-моему, Казахстану, а груз шел по контракту между Эстонией и Турцией», - сказал он.

По словам одного из собеседников Bloomberg, Турция деликатно подходит к ситуации, поскольку работает над организацией четырехсторонних переговоров с ООН, Россией и Украиной для создания черноморского коридора по вывозу зерна. Он заявил, что диалог под эгидой ООН может состояться уже на следующей неделе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал предоставить 20 судов для перевозки украинского зерна.

Лавров говорил, что российский флот обеспечит беспрепятственный проход судам с украинским зерном, если Киев разминирует порты.

Его украинский коллега Дмитрий Кулеба отмечал, что Киеву нужны гарантии третьих стран и ООН для вывоза зерна, российских гарантий будет недостаточно.

В мире,Дмитрий Кулеба,Реджеп Эрдоган,Сергей Лавров,МИД России,ООН,
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