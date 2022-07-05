Казахстан выступил с ультиматумом по задержанному в Турции судну

Власти Казахстана могут расторгнуть договор с компанией, арендовавшей судно "Жибек жолы", в случае нарушения правовых норм. Об этом во вторник сообщил журналистам министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев.

Фото: Балицкий Евгений/Telegram Балицкий Евгений/Telegram

"Позиция казахстанской стороны - мы передали судно в аренду. За него отвечает тот, кто получил это судно в аренду. Если он [арендатор] занимался какой-то деятельностью, которая не соответствует правовым нормам, которые приняты в Казахстане и в международном праве, то, конечно, данный договор будет расторгнут, и это судно будет отозвано", - сказал Ускенбаев, отвечая на вопрос о судне "Жибек жолы", которое 1 июля встало на якорь недалеко от турецкого черноморского порта Карасу.

Видео дня

По его словам, правовую оценку данной ситуации может дать турецкая сторона.

"Они выяснят происхождение груза, кто является фрахтователем [судна], кто отправлял этот груз, какие санкционные ограничения были. Правовую оценку дадут сразу же. И тогда понятно будет, есть правовые последствия для расторжения и возврата этого судна или нет", - пояснил министр.

Судно "Жибек жолы" находится в собственности дочернего подразделения компании "Казахстанские железные дороги" - фирмы KTZ Express Shipping. Ранее в компании сообщили, что 26 октября 2021 года судовладелец KTZ Express Shipping заключило договор фрахтования судна без экипажа с российской компанией ООО "Грин-лайн" до 30 ноября 2022 года. В свою очередь она заключила контракт на перевозку зерна с Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert.

Ситуация с сухогрузом

Сухогруз "Жибек жолы", по утверждению посла Украины в Анкаре Василия Боднара, был задержан в Турции по требованию Киева, который считает, что судно под российским флагом перевозит украинское зерно. Как утверждает украинская сторона, судно вышло из Бердянска, расположенного на освобожденных территориях Запорожской области. В военно-гражданской администрации региона не подтвердили и не опровергли эти заявления.

Представитель турецкой таможни не стал комментировать ситуацию, однако источник ТАСС в Карасу сообщил, что "Жибек жолы" ждал разрешения на заход в порт с 1 июля, но до сих пор его не получил. В посольстве РФ в Анкаре заявили, что турецкая сторона официально не уведомляла дипломатическое представительство о задержании судна.