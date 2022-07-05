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13 минут назад

Немцы пришли в ярость из-за помощи Украине

Ura.Ru

Немецких пользователей возмутило требование Украины предоставить 720 млрд долларов на восстановление страны. Свое мнение выразили читатели газеты Der Spiegel.

Немцы пришли в ярость из-за помощи Украине
Фото: ТАССТАСС

«Кто на самом деле гарантирует, что деньги пойдут на восстановление? Украина — символ безудержной коррупции, пожалуйста, не забывайте», — написал пользователь nachgedacht.

Его поддержал читатель Wiso: «Куда девались все предыдущие миллиарды для Украины? Можно ли потребовать отчета об этом, прежде чем продолжать тратить деньги, которые не принадлежат европейским руководителям?»

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По мнению других комментаторов, запросы украинских властей превышены.

«Зеленский хочет, чтобы все было гиперсовременно. Это не реконструкция, а новое строительство!» — считает один из пользователей.

Некоторые читатели отметили, что просить деньги на восстановление страны бессмысленно до тех пор, пока на Украине не прекратятся боевые действия.

«Что за шоу и пустая трата людей и денег? Они консультируют по поводу реконструкции и того, куда должны пойти миллиарды. Боевые действия еще даже не закончились. Конференция должна сначала больше подумать о том, как положить конец конфликту», — заключил комментатор.

Специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. В ходе нее западные страны активно оказывают военную помощь Украине. Так, Министерство обороны США в очередной раз выделило Украине дополнительное финансирование в размере 820 миллионов долларов. По мнению американских журналистов, украинским военным по прежнему не хватает западного вооружения, так как оно рассчитано на точность и повышенную эффективность бойцов.

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